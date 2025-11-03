鴻海AI醫療全鏈佈局 國家級算力支撐應用落地

鴻海以「算力＋醫療AI模型」作為核心戰略，打造覆蓋院內、院外與長照場域的智慧照護系統。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續深化數位健康版圖，針對高齡化與醫療人力不足議題，以「算力＋醫療AI模型」作為核心戰略，打造覆蓋院內、院外與長照場域的智慧照護系統。Ｂ事業群總經理姜志雄今日表示，AI醫療的三大核心要素為算力、演算法與數據，鴻海已投入大量資源建構國家級算力平台與多模態醫學模型，並以大型醫院與長照機構為示範點，邁向全國推廣。

姜志雄指出，算力是推動AI醫療落地的「活力」，鴻海目前使用H100 GPU架構作為基礎，並在高雄展開運算部署，同時規劃建置首期27MW等級的超算中心，投資金額規模達420億元，作為國家級AI醫療基礎設施。

鴻海看準醫療AI不同於純語言模型，模型必須由臨床與院內數據支持，因此資料安全與算力必須同時到位，才能成為可信任的醫療AI平台。集團正以「Fox Brain」為核心打造算力底座，支援醫療影像、心電訊號、癌症風險與阿茲海默症等多模態模型訓練需求，形成專屬的「醫療級AI算力網路」。

在AI模型開發方面，鴻海採「醫學模型」路線，與大語言模型不同，重點聚焦醫療判讀與臨床決策。姜志雄表示，模型來自院內數據、臨床端場域驗證與學術合作，與台大、陽明交大、成大等算法團隊共同開發，「AI有三個元素：算力、算法、數據，數據必須由院內提供，才能形成真正的醫療模型。」

鴻海目前推出的生理量測設備已取得TFDA二級醫材資格，可整合血氧、血壓與單導心電，針對心律不整、心肌梗塞、心衰竭等重大風險進行早期偵測。未來將加入整合型的AI監測系統，拓展至急重症早期預警應用，讓臨床醫師能更早介入、提升院外照護品質。

姜志雄提到，集團已於榮總體系進行臨床實測，並已與醫院資訊系統（HIS）串接，進入壓力測試的最後階段，後續計畫逐步導入更多醫學中心與大型醫院。團隊在中榮花費數月進駐場域，觀察護理師流程，驗證AI技術能夠真正分擔人力負擔，而非流於展示。

在智慧機器人領域，鴻海強調醫療場域機器人不是噱頭，而是以使用者需求出發。旗下NuraBot護理機器人現已進入「實際檢體運送」階段，透過四雲架構運行，包括鴻海Fox Brain算力、NVIDIA Omniverse、醫院HIS系統與AMR本地運算模組，實現臨床檢體搬運、自動導航與流程協同。

鴻海在智醫領域秉持「先醫院、再診所、再社區」策略，優先導入病床量大、人力壓力最高的醫學中心與大型醫院，並逐步擴大應用至長照與居家市場。長照端與醫療端的跨機構合作，形成「醫療＋照護＋科技」三方協同模式，作為健康科技政策推動參考模型。

