「AI教父」辛頓警告：科技巨頭想從AI賺錢、得先砍人

「AI教父」辛頓接受採訪指出，科技巨頭需要裁員才能從AI中獲利，這可能引發大規模失業。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕亞馬遜上週宣佈裁員1.4萬人，儘管官方稱是出於「企業文化」調整，而非直接由AI驅動，但執行長賈西曾在6月內部備忘錄中曾預期，隨著AI技術在全公司範圍內提升效率，「員工總數將會減少」。

對此，諾貝爾獎得主、有「AI 教父」之稱的辛頓（Geoffrey Hinton）最新表示，大型科技企業正積極投資AI，背後的商業邏輯很大程度在於以技術替代人力，進而降低成本並創造利潤，這可能會引發大規模失業。

辛頓上週五接受《彭博》電視採訪時，再次針對AI對勞動力市場的潛在衝擊發出警告。他強調，儘管歷史上新技術往往在淘汰部分工作的同時也創造出新崗位，但AI是否會遵循相同模式，他持保留態度。

辛頓直言，大型企業正押注AI將大規模取代工作崗位，因為巨大的利潤就蘊藏於此，並稱從投資回報的角度看，企業若想通過AI獲利，就難以避免取代人類勞動。

據報導，包括微軟、Meta、Alphabet和亞馬遜等大型雲端企業仍大舉擴增資本支出，市場關注如此大規模的投資是否存在不重擊就業的情況下實現回報。對此，辛頓明確回應「不可能」。

以數據顯示，在市場上的職位空缺也印證就業市場正在受到影響。一項針對自ChatGPT發佈以來的職位空缺分析顯示，相關職位數量下降約30%。

儘管對就業衝擊感到憂心，辛頓也承認「AI具有積極價值」。當被問及是否願意回到過去阻止AI發展，他表示「難以抉擇」。辛頓解釋，AI不像核武器僅具破壞性，在醫療保健、教育等領域可帶來巨大益處，並顯著提升多個行業的生產效率。辛頓認為，「AI確實會創造巨大價值」。

