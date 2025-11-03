全支付繳納新北地價稅 前200名贈點數250點

使用全支付繳納新北市地價稅或綁定手機條碼消費儲存雲端發票，就有機會獲得全支付點數。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年地價稅繳款書開徵期間為11月1日至11月30日，新北市政府稅捐稽徵處與全支付電子支付公司共同舉辦「地價稅繳納享優惠 發票存雲端獲大獎」活動，12月1日前填寫表單取得參加資格，並使用全支付繳納新北市地價稅或綁定手機條碼消費儲存雲端發票，就有機會獲得全支付點數。

新北市稅捐處表示，活動分為兩部分，第一，活動期間追蹤「稅不著-呼叫暗光鳥」臉書，並使用全支付繳納新北市地價稅，前200名可獲得250點全支付點數。

第二，活動期間追蹤「稅不著-呼叫暗光鳥」臉書，並於全支付APP綁定手機條碼、消費儲存雲端發票，儲存雲端發票張數前40名贈送全支付點數，名次及獎品如下：第1名4000點、第2名3500點、第3名3000點、第4名2500點、第5名2000點、第6名至10名各為1500點、第11名至20名各為1000點、第21名至40名各為500點。

稅捐處說明，為方便民眾繳納稅款，自收到稅單起至12月4日前，提供多元繳稅方式，包括金融機構或便利商店代收、ATM轉帳、電子支付或行動支付APP繳稅、撥打電話語音以信用卡、活期存款帳戶轉帳、行動裝置掃描QR-Code或至網路繳稅服務網站以信用卡、活期存款帳戶或晶片金融卡轉帳繳納。

