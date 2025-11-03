傳三星Galaxy S26將於明年2月下旬發布

傳三星（Samsung）下一代旗艦機Galaxy S26系列將於明年2月下旬發布。（示意圖，彭博社）

〔財經頻道／綜合報導〕傳南韓手機大廠三星（Samsung）下一代旗艦機Galaxy S26系列將於明年2月下旬發布。

綜合外媒報導，根據業內人士透露，三星已確認將於2026年2月25日正式發布Galaxy S26系列，並已展開相關籌備工作。

報導指出，三星通常會在每年年初舉辦「Galaxy Unpacked」發表會，過去幾年的發佈時間多集中在1月下旬至2月初。但這次三星卻將發表會時間調整到了2月下旬，業內分析師推測，此舉可能與Galaxy S26系列的產品線調整有關。

另有一名熟悉三星的人士表示，明年的新品發表會將在美國舊金山舉行，這是三星自2023年發布Galaxy S23系列以來，首次重返舊金山舉辦Galaxy S系列發表會。

熟悉三星的人士稱，舊金山作為AI技術中心，對三星在AI智慧手機領域的布局而言，是理想的發布會地點。

