專訪》 輝月創辦人「靠台灣人技術才有今天」 下一步領軍台灣隊搶佔北美

〔記者廖家寧／台北報導〕今年度同時榮獲「海外台商磐石獎」與「海外十大傑出青年獎」的旅美企業家、輝月國際餐飲集團（Kizuki International LLC）創辦人暨執行長丁懿辰（Brandon）多年深耕美國市場，並建造起台灣味飲食王國。丁懿辰接受本報專訪分享輝月如何一步一腳印走到現今規模的歷程，他也感恩說「能有今天也是靠著台灣人的技術」。

談及未來展望，他指出，輝月的下一步是要攜手台灣米其林餐廳團隊前進美國，現在輝月在美國已建立起食品廠的規模與基礎，也打通好市多通路，台灣餐飲業者能以輝月的基礎作為「踏腳石」進軍美國市場，他透露，目前輝月已與台菜餐廳林聰明沙鍋魚頭、膳馨及滬舍餘味簽署MoU。

丁懿辰表示，在美國的拉麵店經營有成後，他的下一個目標就鎖定小籠湯包，他真心想做出高品質、好吃的小籠湯包，也不停思索要如何做出高品質的小籠湯包，但市面上冷凍的機械製作小籠包的品質差強人意，且美國人力成本高又很難找到專業的小籠包師傅，湯包的技術突破更是四處碰壁。

丁懿辰續說，有次回台灣與爸爸吃飯時談及他心頭牽掛的小籠包製作技術難以突破時，他爸爸就推薦他有一個朋友有中央廚房可以參訪，後來一到爸爸口中的中央廚房，發現根本是大型食品加工廠的規模，結果加工廠老闆的兒子不但熱情招待，還詳細解說廠內各種商業技術與機密流程。

丁懿辰表示，他不解為何不但開放他這個外人參訪還不吝分享，因此就納悶詢問加工廠老闆兒子為什麼老闆人那麼好，結果加工廠兒子就娓娓道來，其實當年金融風暴時加工廠老闆投資房地產失利面臨破產，是丁懿辰的父親伸出援手，協助他們家捱過金融風暴的難關，自此心懷感恩。

丁懿辰說，甚至加工廠老闆不但傾囊相授所有技術，還讓他兒子飛來美國，協助指導建置起輝月的食品加工廠，「所以能有今天也是靠著台灣人的技術啊」。

談及輝月餐飲王國的下一步，丁懿辰表示，輝月集團的食品加工廠已取得美國農業部（USDA）認證，相關標準很嚴謹，要通過其實不容易，另一方面，川普關稅新政也給予餐飲業進口貨物上相當壓力，目前輝月除了取得美國食品製造的認證，也已打通好市多通路，「我覺得可以在台灣打造一個米其林餐廳的團隊」，台灣餐飲業者能將輝月集團的基礎作為「踏腳石」，透過輝月的美國工廠生產、進入美國的物流體系，直接打入美國市場，而川普關稅新政反倒成為廠商在化危機為轉機下的「護城河」。

丁懿辰透露，目前已與林聰明沙鍋魚頭、膳馨、滬舍餘味簽訂合作備忘錄（ＭoU），另與4家餐飲業在洽談合作機會。

