鴻海強化AI智醫能量 正式簽署三方合作備忘錄

鴻海今日攜手馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團正式簽署三方合作備忘錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）長期投入數位健康生態系建構，因應超高齡化社會挑戰，管理層持續以科技為橋樑，推動智慧醫療、長照服務、科技創新的整合應用，今日攜手馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團正式簽署三方合作備忘錄，導入旗下AI穿戴式監測、遠距醫療平台與外骨骼肌力輔助裝置，目標建構智慧長照一體化示範模式，翻轉傳統照護樣貌，開啟長照醫療新時代。

根據鴻海規劃，此次合作首波示範場域將於祥寶長照機構桃園及台北兩處據點啟動，服務約250位長者。住民長者將配戴「CoDoctor Watch」智慧健康錶，連續監測血壓、脈搏波（PPG）、心率變異度（HRV）與血管彈性等多項生理指標。資料即時上傳至雲端平台，透過AI模型進行趨勢分析與異常警示，協助照護團隊早期辨識潛在風險，達到24小時全天候預防性照護與精準健康管理。



除長者照護外，鴻海也關注第一線照服員的安全與職場健康，集團Ｂ事業群總經理姜志雄指出，此次合作導入由鴻海生態夥伴提供的「外骨骼肌力輔助裝置」，採用人體工學與力學原理設計，能在照服員執行高負荷動作時提供機械支撐與動力分擔。實測顯示，可降低腰背肌群用力高達94%，有效預防長期肌肉疲勞與職業傷害，協助照服員以更安全、穩定的方式投入照護工作。

鴻海正從智慧醫院、在宅照護到長照服務，透過AI、生理監測裝置、雲端平台與機器人輔助技術的整合，實現「從醫院到居家（From Hospital to Homespital）」的遠距健康管理。此次三方合作是「科技 × 醫療 × 長照」跨域整合的重要里程碑，管理層將持續以創新科技推動預防醫學與精準健康管理，可望讓長者在智慧照護環境中，享有安全、尊嚴與高品質的晚年生活。

