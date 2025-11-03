美元指數逼近100大關！新台幣貶破30.8元關卡、寫逾1週新低

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，削弱市場對12月再降息的預期，美元指數續強，逼近100大關，主要亞幣走軟，新台幣兌美元匯率應聲貶破30.8元關卡，寫逾一週新低，中午暫時收30.806元、貶值5.7分，台北外匯經紀公司成交量5.5億美元。

APEC落幕後，金融市場反應平淡，主要亞幣反而出現獲利回吐賣壓，加上市場反應鮑爾對於12月未必降息的言論，且美政府雖然持續關門，但相關民間數據顯示美經濟仍穩健，激勵美元指數快速回升至99.84、3個月高點。

人民幣兌美元匯率在「川習會」之前一度升破7.1價位，今早離岸價回落至7.1246，回到先前盤整區間；日圓則在日本央行未提後續升息規劃下，持續探底。

新台幣匯價上週隨國際匯市走勢先升後貶，最後收在30.749元，週一受到台股開高走低、美元續強影響，早盤以貶值1.1分開出，最低觸及30.812元，逼近前低30.815元。

匯銀人士指出，新台幣貶破30.8元關卡後，接下來將開啟貶向31元整數大關契機，後續走勢看外資動向以及美元、亞幣走勢，其中人民幣匯價強弱是重要觀察指標。

短線先看前波低點30.815元是否貶破，不過目前看台股仍具有支撐，只要外資沒有大舉撤出，不至於馬上就見到31字頭，還是緩貶格局為主。

