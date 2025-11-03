投顧建議「中期持股」 避免短線追高

投顧表示，展望11月，AI題材短期漲幅過大，建議採取中期持股，避免短線追高與過度交易（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股進入11月天。儘管台股表現相當亮眼，大盤再創歷史新高，展現強勁的多頭氣勢，不過，投顧機構表示，外資10月在上市市場共賣超991.27億元，投信也單月賣超498.96億元，兩大法人聯手減碼台股，凸顯AI題材短期漲幅過大，產生居高思危動作。投顧強調，建議採取中期持股策略，應避免短線追高與過度交易，對於短線的波動可以忽略忍耐。

回顧10月台股加權指數，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。展望11月，法人表示，此次行情主軸明確，由AI題材領軍，資金集中於電子股，並進一步擴散至記憶體、被動元件、光通訊等相關族群，形成全面性的科技股漲勢。

其中，投顧表示，台積電作為AI供應鏈的核心角色，在美股ADR創新高的帶動下，現股價格突破1500元，市值逼近40兆元，成為推升大盤的主要動能；此外，鴻海、台達電、廣達等大型電子權值股也同步走高，顯示市場資金明顯偏好科技類股。AI熱潮不僅推升晶片股，也帶動記憶體族群強勢表態；散熱、被動元件族群也因AI基礎建設擴張而受惠，散熱模組股價表現亮眼。

對此，永豐投顧指出，市場雖有波瀾，但基本上籌碼穩定，資金並未急於獲利了結，反映出投資人對後市仍具信心；然而，與整體行情熱絡形成對比的是，投信法人態度的保守。儘管，市場上漲動能強勁，投信在10月持續呈現賣超，與過往「投信作帳」的慣性不同調；此舉可能反映，投信對AI題材短期漲幅過大、估值偏高的疑慮，也可能與年底資金調度或風險控管策略有關，因此，值得後續觀察。

在操作手法上，投顧機構認為，雖然市場氛圍偏多，但仍應避免短線追高與過度交易；建議採取中期持股策略，持股時間至少到年底，選擇主流股，對於短線的波動可以忽略忍耐，實際可以參考月線，沒有跌破月線，都可以持股續抱。

