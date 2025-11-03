大樓坡平車位10年漲逾5成 北市均價300萬

根據房產網路平臺彙整，過去10年全國住宅大樓坡道平面車位平均漲幅逾5成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕停車位身價超越進口車價！根據房產網路平臺彙整、過去10年全臺22縣市住宅大樓坡道平面車位實價揭露紀錄，10年來平均漲幅逾5成，而全臺車位價格前五貴的縣市，則依序為臺北市、新北市、高雄市、新竹市以及臺中市等5縣市。

根據好時價指出，截至2024年年底，全臺自用小客車登記數量約714萬輛，10年來增幅達15%，顯示停車位需求也跟著提高，進一步彙整各縣市近10年住宅大樓坡道平面車位實價揭露紀錄，發現台北市每個車位平均價格達300萬元，相較10年前的240萬元，增幅約25%，第二、三名則分別為新北市、高雄市，車位平均價格約220萬、210萬元。

而且值得注意的是，非六大都會區縣市的車位價格也跟著水漲船高，尤其在新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等縣市，一個車位平均價格全數100萬元門檻。其中雲林縣車位均價從10年的50萬元，上漲至今年的130萬元，10年漲幅高達1.6倍。

雲林車位10年漲1.6倍

房產業者指出，臺北市其實不少豪宅建案已經出現，一個車位價格500萬、600萬元，甚至高達1千萬元的紀錄，車位身價直逼超跑價格。

好時價補充，平面車位面積計算，除車位本身所屬面積外，還包含車道等範圍，因此，通常坡道平面的車位面積在購買時，通常在10坪左右，然觀察部分車位面積有出現低於8坪的現象，此舉隱含將車位面積灌入公設面積中。

因此，近期內政部推動虛坪改革，朝向將「停車空間」由公共設施改為專有部分，讓沒有買車位的住戶不用再負擔車道公設面積。

