台積電獨霸晶圓代工市場 美媒：未來3年股價表現勝過輝達

美國投資媒體《The Motley Fool》 分析，台積電因為在晶圓代工市場打遍天下無敵手，未來3年的股價表現將更勝於輝達（Nvidia）。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）的股價在過幾年一路飆升，近日更曾突破5兆美元（新台幣154億元），成為全球市值最高的上市公司，主要因為該公司主導圖形處理器（GPU）市場，而GPU是提供資料中心和AI程式提供動力的元件。但美國投資媒體《The Motley Fool》 分析，隨著有更多競爭對手加入GPU市場，輝達將面臨更大壓力，其股價表現可能無法像過去這麼耀眼，而台積電因為在晶圓代工市場打遍天下無敵手，未來3年的股價表現將更勝於輝達。

分析指出，過去3年輝達股價上漲1390%，如果在2022年10月用1萬美元（新台幣30.8萬元）買進輝達股票，今日的價值將達到14.88萬美元（新台幣458.5萬元）。輝達股價將繼續走高，但將面臨壓力，因競爭對手超微半導體（AMD）也在努力搶占GPU市場。超微半導體最近與OpenAI簽署協議，將為後者提供未來幾代的GPU產品，Alphabet（Google母公司）、微軟、Meta（臉書母公司）和特斯拉都自主研發晶片，中國企業也積極研發自己的晶片。

因此，儘管輝達目前在GPU市場占有逾90%的市占率，但這種情況可能不會持續太久，將對其股價上漲動能造成影響。但輝達的合作夥伴台積電，因在晶圓代工市場打遍天下無敵手，未來3年股價表現可能超越輝達。

分析指出，台積電的地位與輝達類似，該公司是全球晶圓代工龍頭廠商。輝達和其競爭對手設計GPU和其他產品，而台積電負責製造，輝達執行長黃仁勳先前就曾稱讚，台積電的製程技術非常「神奇」。

台積電在2024年生產了超過11800種不同的產品，採用了288種不同的製程。該公司60%的收入來自3奈米和5奈米晶片的生產，這些晶片是半導體製造的關鍵。像輝達和超微半導體這樣的半導體製造商越來越重視電路的微小化，因為晶片上整合的功能越多，其性能就越強大。台積電是目前少數幾家能夠大規模生產3奈米晶片的製造商之一，並且計劃今年開始量產2奈米晶片。

Statista 的數據顯示，台積電目前在全球晶圓代工市場的市占率約 70%，更令人欣喜的是，這種情況很可能不會發生實質改變。台積電不僅為輝達代工晶片，也為超微半導體、亞馬遜、蘋果、Alphabet 和高通等公司生產晶片。因此，無論哪家公司蠶食輝達的GPU市占率，他們都可能最終會選擇台積電來製造晶片。

今年以來，有關貿易壁壘、關稅以及其他可能損害半導體市場的不利因素卻甚囂塵上。與前任一樣，川普總統一直堅定地致力於鼓勵在美國本土進行半導體研發和製造。值得一提的是，正是在拜登執政期間，國會通過了《晶片法案》（CHIPS Act），旨在促進美國本土的半導體研發。

因此，台積電在晶片製造基地的多元化行動意義重大。該公司投資1650億美元（約新台幣5.08兆元）在美國亞利桑那州擴建產能，目前已在亞利桑那州生產輝達Blackwell晶片。台積電正在鳳凰城北部地區興建6座晶片製造廠。

隨著美國企業尋求透過在美國本土生產晶片來規避關稅和白宮阻力，在美國本土製造晶片將變得至關重要。台積電執行長魏哲家在 10 月表示，公司將繼續在台灣投資，但將加快美國本土的生產擴張和技術升級。

台積電前景令人看好的另1原因在於，該公司預估今年營收將大幅成長34%至36%。

台積電每月營收持續達到 100 億美元（新台幣3081億元），並發布了第4季營收預期，預計營收將達到 322 億美元至 334 億美元（新台幣9921億元至1.03兆元），營業利潤率約為 50%，預計2026年的營收將超過1470億美元（新台幣4.53兆元）。分析認為，綜合以上理由，未來3年台積電股價的表現可望擊敗輝達達。

