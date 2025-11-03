遠東商銀董事長侯金英告別式 11月11日舉行

遠東商銀今日代家屬公告，董事長侯金英告別式訂於11月11日舉行（遠東商銀提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東商銀董事長侯金英女士於10月3日早晨於家中安詳辭世，遠東商銀今日代家屬公告，已訂於2025年11月11日（星期二）上午，假臺北市懷愛館景行樓一樓景明廳舉行，家奠訂於10時50分，公奠於11時30分舉行，敬請親友舊識知悉、追思，共同悼念侯董事長睿智風華且圓融美滿的一生。

遠東商銀指出，為緬懷董事長侯金英惠澤金融界及對該銀的卓著貢獻與風範行誼，先前於臺北市遠企中心設置致敬禮堂，期間蒙各界友人親臨致上敬意並表祝禱，家屬與該行衷心感激此溫暖情誼。

請繼續往下閱讀...

遠東商銀董事長侯金英女士於10月3日早晨於家中安詳辭世，侯金英望重金融界，作育英才遍及今日金融產官學界等要職，更有「台灣金融教母」、「全台灣最重要金融領袖的推手」的美譽，亦曾引領臺灣金融研訓院完成升級轉型，自2008年接任遠東商銀董事長後，不但以高瞻遠矚的卓越智慧及誠信的治理信念帶領遠東商銀穩健成長，並奠定堅實根基與聲譽。

遠東商銀表示，侯董事長的告別式由家屬治喪，今日代於公告告別式日程，敬請親友舊識知悉、追思，共同悼念侯董事長睿智風華且圓融美滿的一生。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法