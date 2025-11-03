焦點股》麗臺：抽籤申購行情旺 股價勁揚

麗臺擴充營運資金，展開現金增資，自11月3日至5日開放公開申購，每股承銷價45元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線顯卡廠麗臺（2465）擴充營運資金，展開現金增資，自11月3日至5日開放公開申購，每股承銷價45元。若以10月收盤價66.6元計算，每張價差達到2.16萬元，報酬率約48%。紅包行情激勵麗臺今日盤中勁揚，高點一度觸及72.2元，截至上午11時28分暫報68.8元，漲幅3.3%，成交量1436張。

麗臺近年深耕智慧醫療產品，開發出血氧機、額溫槍等，在市場上反應良好。生技產品則包括具有活化肌膚的精華液，以及創新的保健奈米貼布，管理層指出，相關產品受惠於深層舒緩的功效卓越，普獲市場好評，實驗證實對於人體免疫力與生命力的提升效能極佳，搭配心律變異分析儀、 心電手環量測，是極具有效的健康促進方案，在台灣已建立了2000家的藥妝與醫材產品通路。

不過、麗臺也提到，旗下智慧醫療產品事業單位近年來虧損，因此在去年底，董事會已決議將相關部門切割至子公司「麗臺生醫股份有限公司」繼續經營，未來由該公司引進外部資金挹注未來發展需求。本公司則專注於電腦產品事業之經營，期待在AI人工智慧的浪潮中，開發出具競爭力的產品，圖形處理器、工作站、伺服器整合將會是麗臺的主要營收，可望會帶來長期穩定的成長。

