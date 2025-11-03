自由電子報
焦點股》建準：AI需求持續升溫 股價帶量強漲

2025/11/03 11:38

建準今股價向上。圖左為財務長李為仁，右為執行副總吳晉賜。（資料照）建準今股價向上。圖左為財務長李為仁，右為執行副總吳晉賜。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近日歐美科技巨頭陸續公告財報，因國際大廠仍將增加AI相關支出，有望帶動伺服器供應鏈營運持續升溫。散熱風扇大廠建準（2421）前三季營運成績不俗，本週又將舉辦法說會，第四季表現備受市場期待，今日股價帶量走高，一度漲近9%，近11時30分，建準股價上漲11元或7.28%，暫報162元，成交量近1.5萬張。

建準尚未公告10月營收，該公司9月營收17.6億元，月增12%、年增38%，創新高，前三季累計營收為137.6億元、年增28%，創歷年同期新高。建準日前指出，今年因接單暢旺，全年營收目標有望提早達陣，伺服器領域將維持成長。

近日外資已經連9買建準，上週五個營業日外資合計買超5594張，自營商合計買超466張，三大法人五日買超6058張，推升建準股價；10月31日當沖成交量為1960張、佔比38%，宜留意後續股價波動。

