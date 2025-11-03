響應普發1萬 華碩加碼抽「黃金ONE兩」

華碩響應普發1萬，祭出優惠活動。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕響應政府全民普發1萬，華碩（2357）宣布推出年末最強購機檔期，讓普發金變身「會漲的投資」，華碩表示，自11月1日至12月14日止，購買ASUS/ROG指定筆電/掌機/桌機/AiO，登錄最高送1萬元電子禮券，再抽「黃金一英兩」（黃金重約31.1克，市價約12.6萬，依牌價浮動），指定機種可現賺萬元回饋，再加上金價續漲潛力，現在正是入手最佳時機。消費者自11月17日前，於ASUS Store購買限定商品，滿萬即送千元購物金，再享多項商城獨家優惠。後續亦將推出螢幕、電競裝備、路由器，以及PBA（Powered by ASUS）主機板/顯示卡/機殼/電源與水冷等購機好康。

華碩指出，專為專業創作者打造的ProArt P16 （H7606WX），提供高達50 TOPS AI 運算力的AMD Ryzen AI 9 HX 370 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡帶來強勁效能。16吋4K ASUS Lumina Pro OLED觸控螢幕具備Delta-E < 1色準、PANTONE認證、高達283 PPI像素密度及1600尼特峰值亮度，呈現細膩專業畫質。內建ASUS DialPad、完整I/O介面與ASUS獨家AI軟體 MuseTree、StoryCube，讓創作如虎添翼。活動期間登錄送1萬元電子禮券，再享3個月 Adobe Creative Cloud及6個月CapCut Pro、GoPro訂閱體驗。

