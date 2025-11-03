中國延遲實施稀土出口管制1年 學者：對美做出大讓步

國策研究院今天召開「地緣政治新局勢」座談會，邀請專家學者解讀川習會面的意義。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕川習會後，中國將暫停對稀土金屬的額外出口管制，並終止針對美國半導體供應鏈企業的調查。中研院歐美研究所研究員林正義今日表示，中國對稀土管制延遲1年，這是做了很大的讓步。

國策研究院今天召開「地緣政治新局勢」座談會，邀請專家學者解讀川習會面的意義。林正義說，美國媒體批判川普的比較多，中國媒體是絕對不可能批判習近平，紐約時報記者的評論是中國贏得貿易戰爭，但是否真的有贏？個人認為美中雙方都沒有贏得貿易戰。

林正義分析，中國對美國有做出讓步，例如稀土管制延遲一年，這是做了很大的讓步。另外，TikTok（抖音國際版）議題也是，包括母公司「字節跳動」持股降至20%以下，董事被排除在美國安全委員會之外。雙方會談後，中國已同意在未來3年內，每年至少採購2500萬噸美國大豆；川普的讓步方面，對於中國採購俄羅斯原油沒有加以制裁。

關於中國稀土牌可以打多久？林正義提及，美國經濟部長評估是最長2年，川普則認為更短，有些重金屬公司認為要7年，他個人認為不會到7年之久。

林正義說，對台灣影響方面，中國外長王毅結束韓國訪問後，中國外交部官網有綜整結論，提到中美之間會有一段時間有相對的穩定期，研判這個穩定期應該不是指1、2個月，至少會有1年。

中華經濟研究院院長連賢明表示，這次川習會成果可分成幾部分來看，科技戰是兩邊繼續你卡我，我也卡你，沒有進一步成果，美中同意繼續協商。

連賢明指出，貿易戰部分，對中國因芬太尼問題而加徵的關稅由20%降至10%，換到中國同意繼續購買美國農產品。稀土部分，美國揚言要課100%關稅，談判後中國願意先延期出口管制政策。

連賢明也說，川習會前，外界非常關心台灣怎麼辦？但台灣未被提及，所以不用太過擔心台灣會被出賣。半導體關稅方面，中經院判斷是，美國還搞不清楚半導體要怎樣課稅比較好，因為對台灣半導體課重稅，也會轉嫁到美國廠商，這是美方會思考的。

