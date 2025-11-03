OPEC+明年第1季增產計畫喊卡 國際油價揚升

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）週日（2日）決定小幅提高12月份的石油產量，並暫停明年第1季的增產。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）週日（2日）決定小幅提高12月份的石油產量，並暫停明年第1季的增產，緩解市場對供應過剩日益加劇的擔憂，週一（3日）國際油價走揚。

綜合媒體報導，OPEC+週日召開線上會議，由於對供應過剩的擔憂日益加劇，成員國同意12月將日產量提高13.7萬桶，與10月和11月的增幅相同。另考慮到季節性因素，成員國也決定暫停明年第1季的增產。

請繼續往下閱讀...

對於OPEC+週日決定，市場持正面看法。RBC Capital分析師Helima Croft（克羅夫特）表示，鑑於第1季度供應情況的不確定性以及預期需求疲軟，OPEC+採取謹慎態度是完全合理的；能源顧問公司Energy Aspects的阿姆麗塔（Amrita Sen）則認為，每年1月至3月是石油供需平衡最弱的季度，OPEC+暫停減產表明其正在積極主動地管理市場。

OPEC+週日決定，也緩解市場對供應過剩日益加劇的擔憂，週一（3日）國際油價今天走揚。截至台北時間上午11點10分左右，紐約西德州中級原油2025年12月交割價上漲0.24美元，或0.39%，暫報每桶61.22美元；布蘭特原油2026年1月交割價上漲026美元，或0.4%，暫報每桶65.03美元。

