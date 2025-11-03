自由電子報
焦點股》神達：揮軍美國展會 飆出歷史新天價

2025/11/03 11:33

神達控股持續強化旗下AI伺服器與工業電腦能量，攜手超微、美光共同揮軍美國聖路易斯SC25展會。（神達提供）神達控股持續強化旗下AI伺服器與工業電腦能量，攜手超微、美光共同揮軍美國聖路易斯SC25展會。（神達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達控股（3706）持續強化旗下AI伺服器與工業電腦能量，攜手超微（AMD）、美光（Micron）共同揮軍美國聖路易斯SC25展會，激勵今日盤中股價帶量衝高，一度觸及109元，創下歷史新高點，截止上午11時5分暫報105.5元，漲幅5.5%，成交量9萬張。

SC25將於本月18日至20日在美國聖路易斯展開，神達預計以前瞻視角展望運算未來，釋出旗下橫跨端到端系統工程的掌控能力，包括單一伺服器到整櫃整合方案，以及AI高效能運算（HPC）機櫃到資料中心，展現直接液冷（D2C）與高速網路架構的無縫整合能力，驅動新世代資料中心的效能、擴充性與能效突破。

神達除了以往的氣冷散熱解決方案，也已與AMD共同打造AI液冷伺服器群集，透過先進的液冷技術重新定義效率與規模，支援標準EIA機櫃以及Open Rack v3架構，可望藉由提供完整的機櫃整合服務，充分釋放AI伺服器的運算能量，滿足多元資料中心建置需求，加速大型 AI 部署工作能夠邁向下一階段。

