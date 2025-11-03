焦點股》聯發科：重申AI ASIC目標不變 外資還是不買單

聯發科今日股價走弱。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）上週五召開法說會，公司強調AI ASIC專案進度正常，重申明年貢獻10億美元的目標不變，但美系外資還是不買單，認為執行力是關鍵，加上第三季智慧型手機毛利率下滑且不如預期恐只是開始，未來將有下行風險，因封測與記憶體成本上升使毛利率壓力將延續至2026年，毛利率下滑與市場競爭將為2026年帶來更多挑戰，另有美系外資因聯發科第三季毛利率不如預期，下修聯發科評等至「中立」。

聯發科今日早盤小幅走揚後，隨即出現賣壓，股價由紅翻黑，逼近前波低點1280元，截至11:07分左右，聯發科股價下跌1.91%，暫報1285元，成交量逾5900張。

聯發科第三季合併毛利率下滑至46.5%，創近17季新低，聯發科預估第四季毛利率為46%±1.5%，為反映未來手機晶片製造成本提高，晶圓代工產能吃緊等因素，聯發科將進行策略性調漲，毛利率的下滑令多數外資看淡聯發科後市，下修未來獲利預估，美系外資指出，第四季毛利率預期走低，可能意味著明年公司將把毛利率指引下修至 45%，在AI ASIC領域方面，美系外資認為，聯發科目前正與第二位潛在客戶（市場普遍推測為 Meta）洽談合作，管理層表示對拿下專案充滿信心。不過，根據業界資訊，Meta的專案可能已由博通（Broadcom）拿下，因其在台積電（2330）CoWoS-L 3.5D 封裝技術上具優勢。

