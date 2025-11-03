東京「這區」太會賺！每6人就有1位是老闆 日媒曝已13年登冠軍

日媒指出，東京都港區赤坂市每六個居民中就有一位是CEO，已13年蟬聯全日本第一。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕根據東京商工研究（Tokyo Shoko Research）最新統計，日本東京港區赤坂市再次奪下「全日本社長（CEO）最集中的地區」寶座，已經連續第13年蟬聯冠軍。據報導，赤坂市目前共有4596位企業社長居住，是全日本唯一突破4000人大關的地區，該區人口裡多達16.5%為公司負責人，換算下來等於平均每6位居民就有1位是「老闆」。

據報導，東京只有四個區的CEO比例超過10%，包括港區、澀谷區、千代田區（13.4%）和中央區（10.3%）。

港區以高級住宅與外資駐在員聚居聞名，同時也是日本企業家與創業家的核心居住圈。除了赤坂，港區內的六本木、南青山、芝浦與南麻布等地，也長年名列全國前十名，顯示港區的高端居住吸引力依舊強勁。

據報導，若以行政區（區、市）為單位計算，「世田谷區」是整個東京都23區之一，整體人口近92萬，因此成為全日本社長總人數最多的行政區。據了解，因為世田谷區面積廣、人口多，社長比例反而不高、約6%左右，不像港區那樣密度驚人。

日媒指出，日本CEO人口比例最高的都道府縣首府均為核心都會區，其中大阪以4.1%位居第二，福岡以3.39%位居第三，京都以3.31%位居第四，名古屋以3.2%位居第五，橫濱以3.0%位居第六。

