勞動基金前9月大賺5588億元 新制勞退平均每人分紅逾2.8萬元

〔記者李靚慧／台北報導〕9月全球股市持續上揚，台股更是頻創新高，帶動整體規模達7兆 4399 億元的勞動基金，獲利續走揚，截至9月底帳面大賺5588 億元、收益率8.14％，9月單月即獲利2167億元。其中攸關1292萬勞工退休分紅的新制勞退基金，截至9月底平均每位勞工可分紅逾2.8萬元，較上月持續走揚。

勞動基金運用局今日公告截至 114 年 9 月底勞動基金運用績效，截至114年9月底，除了整體勞動基金績效亮眼，各主要基金獲利也持續走高，多數基金今年以來的投資績效都有7%至13%的表現。

其中，舊制勞退基金規模1 兆 393 億元，今年以來帳面獲利1150.1億元、收益率 12.57％居各基金之冠；勞保基金規模為 1 兆 2484 億元，今年以來獲利808.2 億元、收益率 7.95％；就保基金規模為 1771 億元、收益率-0.45％；勞職保基金規模為 376 億元，收益率 1.40％；積欠工資墊償基金規模為 222 億元，收益率為 7.06％。

與勞工退休後分紅有關的新制勞退基金，至9月比規模達 4 兆 9153 億元，收益率 7.69％，今年以來帳面獲利3620.4億元，以新制勞退有效帳戶約1292萬計算，平均每位勞工可分紅逾2.8萬元，較上月平均約2.7萬元繼續增加。

分析9月勞動基金績效亮眼主因，勞動基金運用局指出，9月美國聯準會（Fed）如預期降息，提振市場情緒，同時初領失業救濟金人數下滑，顯示經濟仍具韌性，推升美股主要指數上揚；國內方面，科技股及 AI 相關類股表現持續推升臺灣加權指數，金融市場延續前月漲勢，但今年以來新臺幣升值幅度超過 7％，帳上仍有未實現虧損影響整體投資收益率。

展望年底前的市場，運用局表示，仍須密切關注關稅與貿易政策實施後對通膨的影響，且美中貿易衝突再起，顯示美國關稅政策變數仍大，此外，地緣政治衝突頻仍，也為金融市場增添潛在風險。

