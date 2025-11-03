焦點股》南亞科：市場搶貨DDR4加劇 盤中漲停創新天價

圖為南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI帶動記憶體缺貨與漲價，不僅DDR5持續上漲，DDR4也「驚驚漲」，台廠生產DDR4為主的南亞科（2408）今盤中股價飆漲停，達145.5元，創新天價，截至10點08分，南亞科漲停打開，股價暫報143.5元，上漲11元、漲幅逾8%，成交量超過9.8萬張。

業界傳出，至今三家DRAM大廠仍遲遲敲定第四季合約價，供貨策略惜售，市場搶貨嚴重，導致DDR5現貨價格瘋狂上漲，單月價格倍增。DDR4也因大廠減產或停止生產，價格驚驚漲，主流規格DDR4 8Gb的單月漲幅達60%，DDR3 4Gb也跟著漲40%。

AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求增加，SK海力士、三星與美光等大廠供應商進行產品結構調整，將DDR4、低功耗DDR4轉向生產HBM、DDR5/低功耗DDR5，使得DDR4與低功耗DDR4供給量減少，帶動價格上漲。

南亞科受惠DRAM價量齊揚，尤其缺貨的DDR4產能過半，挹注第三季營運轉虧為盈，終結連11季虧損、單季每股稅後盈餘0.5元，日前法說會預期第四季及明年展望更好。

