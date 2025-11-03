全民普發萬元 麥當勞7大飲品買一送一、早安雙享餐59元起

全民普發萬元即將上路，台灣麥當勞11月5日起加碼祭出好康優惠，讓消費者的萬元每1元都花得更划算，從早到晚集結四大主題優惠，包含「早安雙享 59 元起」、「經典雙享 99 元起」、「雙人雙享 209 元起」及「七大飲品買1送1」，讓現金再放大！（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全民普發萬元即將上路，台灣麥當勞11月5日起加碼祭出好康優惠，讓消費者的萬元每1元都花得更划算，從早到晚集結四大主題優惠，包含「早安雙享 59 元起」、「經典雙享 99 元起」、「雙人雙享 209 元起」及「七大飲品買1送1」，讓現金再放大！

此外，迎接雙11購物節，麥當勞APP也推出會員專屬點數優惠，即日起至11月14日止，多款熱門品項，原價 1200-2100 點，特價 1111 M Point 即可兌換，優惠最高 53 折起。

響應政府普發現金政策，麥當勞自11月5日起至12月9日，包括焦糖冰奶茶、金選美式咖啡等「七大飲品買1送1」；豬肉滿福堡、薯餅等人氣品項「早安雙享 59 元起」，還有麥脆雞腿、四盎司牛肉堡、大薯、六塊麥克鷄塊等經典美味「經典雙享 99 元起」，以及209元起的「雙人雙享餐」，從早到晚皆可享受多重美味優惠。

顧客可於餐廳櫃檯或得來速窗口，出示欲購買優惠產品畫面或報代碼，也可透過麥當勞餐廳自助點餐機的活動專區，直接選購想要的優惠品項。亦可使用麥當勞 APP手機點餐「歲末雙享祭專區」，享優惠更方便。此外，歡樂送同步推出專屬雙人餐優惠。

迎接雙11購物節，麥當勞APP特別推出會員專屬優惠，以優惠最高53折的超值點數，兌換指定品項！自 11月3日起至11月14日止，包括麥脆雞腿一塊（原味/辣味）、四塊麥克鷄塊、豬肉滿福堡、勁辣香雞翅（1份兩塊）、金選美式咖啡（冰/熱）等9款產品，限時特價 1111 M Point 即可兌換！千萬別錯過美味又划算的雙11優惠盛宴。

