台灣人也瘋榴槤！越媒曝前9月台爆買這麼多

越媒曝前9月中國買近800億越南榴槤，台灣則暴增65%至3200萬美元，示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕不僅中國人愛榴槤，台灣人也愛，越媒報導，中國9月砸近10億美元（約新台幣307.4億元），購買越南榴槤，累計前9月，進口額高達25.9億美元（約新台幣796.16億元）穩居榜首，至於台灣，前9月進口額也暴增65%至3200萬美元（約新台幣9.83億元）。

越南快訊（VnExpress）報導，9月份，中國從越南進口榴槤金額近10億美元，月增68%，佔越南榴槤總出口額的94%。

請繼續往下閱讀...

據越南海關稱，這是繼品質檢查加強導致進口放緩之後，中國連續第3個月大幅增加對越南榴槤的採購量。

越南榴槤出口已開始拓展至多個新市場，前9個月，中國保持了其作為越南榴槤主要進口國的地位，購買了價值25.9億美元的越南榴蓮。

而對香港的出口額成長了84%，達到4280萬美元（約新台幣13.15億元）；對台灣的出口額成長了65%，達到 3200萬美元。

巴布亞紐幾內亞和美國分別成長45%和37%。

相較之下，對泰國（曾經的主要轉運市場）的出口下降了 75%，至3390萬美元（約新台幣10.42億元），市佔率從 4.7% 下降到 1.2%。

越南果蔬協會秘書長鄧福阮表示，經過1年的爆炸性成長，越南榴槤已經進入品質競爭和加工標準化階段。

如果越南繼續擴大認證種植面積並投資加工，就能保持在該地區的領先地位，力爭今年實現 35億美元（約新台幣1075.9億元）的出口目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法