焦點股》國巨*：外資主力聯手 站上250元大關

外資主力聯手，國巨股價站穩250元大關。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨*（2327）股價自一拆四後，不少投資人都等待「回到分拆前、股價上千元的那一刻」，也就是250元之上，在外資與主力聯手下，今日股價開盤後，一度挑戰上週高點262元，截至9:46分為止，目前股價上漲10元、暫報259元、漲幅達4.02%，成交量超過3.7萬張。

國巨*第三季財報出爐，毛利率、營益率雙增，單季獲利站上12季以來新高點，單季每股稅後盈餘（EPS）3.10元，累計前三季EPS則為8.22元，由於AI相關營收占比達一成以上，明年預估可達兩成以上，對於2026年營運展望審慎樂觀。

法人表示，還原國巨*股價已經衝破千元，而若以股票分割重新掛牌價136.5元計算，8月底以來漲幅近九成、漲勢驚人，投資人宜多注意三大法人動向，上週五外資買超達9097張，主力也買超6126張，買超券商以美商高盛、摩根士丹利、摩根大通、凱基台北為主。

