焦點股》雷虎：跌深反彈 亮燈漲停

〔記者王憶紅／台北報導〕軍工股雷虎（8033）跌深反彈，今日開高不久後，立即攻上漲停128.5元，截至9:30分，股價仍高掛漲停，成交張數逾3000張，漲停委買張數也高掛3000張。

雷虎從9月曾攻高到191元，到上周五收盤的117元，跌幅38%。

雷虎全力搶攻國防訂單。第二波軍用商規無人機採購案規模龐大，預計將在2026 年至2027 年間採購近4.87萬架，總金額上看500億元已上，包含甲、乙、丙、丁、戊式五種不同規格的無人機。雷虎瞄準甲、丙、丁，且不排除組隊投標乙、戊式。

雷虎在9月航太軍工展中秀出5款無人機外，也展出光纖無人機、整合中科院研製的作戰光學與彈藥系統解決方案、武裝無人車（UGV）、攻擊無人直升機、反裝甲FPV自殺無人機等。值得注意的是，雷虎的無人機產品（Overkill FPV系列）已獲得美國國防部的 Blue UAS認證，此認證是台灣無人機產業的首例，代表雷虎的無人機得以進入美國軍事採購名單。而雷虎生產無人機馬達等零組件為主的美國廠，預計明年第一季投產。

在無人艇方面，國防部已拍板量產國造無人艇，並納入新一輪軍事採購特別預算，全案規模上看1320艘、180億元的跨年度採購，雷虎也不排除積極爭取。雷虎開發的無人船以「海鯊號」為代表，主要分為用於國防的自殺式攻擊無人艇（如SeaShark 800）和用於測試或民用的商用無人艇。

