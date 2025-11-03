焦點股》金像電：AWS晶片被訂光光 投信認錯回補

金像電訂單滿載，公司積極擴產。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕亞馬遜（Amazon）雲端部門業績表現優於預期，該公司自研的Trainium2晶片全部被預訂一空，身為AWS AI ASIC晶片供應鏈的金像電（2368）後市看俏，金像電自9月以來至10月30日遭投信無情大賣1萬6573張，股價大幅修正，投信在上週五認錯大買2901張，股價急拉漲停，今日金像電股價開高續強，短線有機會挑戰歷史高點514元。

截至9:21分左右，金像電股價上漲3.97%，暫報484元，成交量逾8100張。

金像電為四大CSP（雲端服務供應商）ASIC伺服器PCB主要供應商，在AI ASIC訂單加持下，營收連續3個月創下新高，為因應客戶強勁需求，金像電積極擴產，預計發行第三次無擔保可轉換公司債（CB），發行總額上限為90億元，主要用於購置土地、興建廠房、新建廠房購買設備、償還銀行借款及充實營運資金，金像電對第四季與明年營運正向看待，泰國廠二期預計明年下半年陸續開出產能，產能將是泰國廠一期的數倍，法人預估，在各大CSP擴大資本支出帶動下，金像電第四季續旺，明年在泰國廠商開出後，營運將再戰新高。

