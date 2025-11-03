黃金出代誌？金價暴跌摜破4000美元 彭博點名禍首是它

中國取消黃金增值稅抵扣優惠，金價週一暴跌摜破4000美元。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國突然祭出重磅，引發黃金市場殺機，彭博報導，中國11月1日起，取消黃金增值稅抵扣優惠政策，此可能會對球頂級黃金市場之一的消費者造成打擊，受此衝擊，週一亞洲交易開盤重挫約38美元，觸及每盎司3962.92美元。

週一黃金現貨開低一度觸及3962.92美元，大跌37.36美元，不過，急殺摜破4000美元大關，見低接買盤，截至台北時間9點44分，報3991.26美元，跌11.02美元。

彭博報導，根據中國財政部最新公告的黃金有關稅收政策，自11月1日起，零售商在銷售從上海黃金交易所購入的黃金時，無論是直接銷售還是經過加工後出售，均不再享受增值稅抵扣。

這一新規定涵蓋高純度金條、金錠以及中國人民銀行批准的金幣等投資產品，以及包括珠寶和工業材料在內的非投資用途。

近期全球散戶投資者的瘋狂購買熱潮，推動了黃金上漲行情屢創紀錄。

彭博社指出，中國新出臺的黃金政策可能增加中國消費者購買黃金的成本。這對於已經遭遇回調打擊的金價來說不是好消息。

金價此前暴漲後進入超買區域，這也為黃金價格的突然回調埋下了伏筆。

黃金遭遇十多年來最嚴重的暴跌，恰逢交易所交易基金（ETF）持續上漲的買盤逆轉，而ETF的買盤自5月下旬以來一直在攀升。與此同時，與印度節慶活動相關的季節性買盤也宣告結束。此外，中美貿易休戰緩解了黃金作為避險資產的需求。

不過，有分析師指出，推動金價上漲的諸多基本面因素預計將持續存在：全球央行的買盤、美國降息以及一系列全球不確定性，這些因素仍然使黃金的避險屬性對投資者具有吸引力。

業內許多人士仍然認為，金價將在大約1年內接近5000美元。

