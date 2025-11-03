中國「廢料資本」崛起 ! 彭博點名：下場博弈主角是「這金屬」

中國「廢料資本主義」崛起，從最大買家變成原料供應者，礦業巨頭迎來新對手。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國正在重新定義其在全球大宗商品市場中的角色，這個長期被視為鐵礦石最大買家的國家，正逐步從「消費者」轉型為「供應者」與「競爭者」。《彭博》專欄作家大衛‧菲克林示警，未來鐵礦石市場的發展，正如目前的稀土市場一樣，或許正接近一個轉折點，屆時中國作為供應國的實力，將與其作為消費國的實力相匹配。

據報導，近期北京下令鋼鐵企業暫停向全球最大礦商必和必拓（BHP）採購，以抗議定價爭端，同時大力發展國內廢鋼產業，試圖以回收金屬取代部分進口礦石需求。主要起因是在2010年時，BHP與淡水河谷推動現貨定價機制，此舉讓中國鋼企成本飆升，礦商獲利則暴增。

鐵礦石是中國僅次於晶片與原油的第三大進口項目，去年花費高達1330億美元（約新台幣4.09兆元），其中約3分之2依賴澳洲供應。但在15年前，這樣的對抗幾乎不可想像，當時中國鋼鐵業高度依賴必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）和巴西淡水河谷（Vale）3大巨頭。

但，現今局勢正在逆轉。據報導，在非洲幾內亞，力拓與中國鋁業公司（Chinalco）合資開發的Simandou鐵礦已開始運出首批礦石。分析師指出，這個合作本身正是中國為削弱西方礦商壟斷所下的棋。

更重要的是，中國國內廢鋼回收體系正在成為真正的「地下礦山」。據了解，成立僅1年的華潤再生資源，正致力整合中國龐大的廢棄物回收業，以期每年產生高達2.6億噸的鐵廢料。隨著汽車報廢、家電更換與舊建築拆除，中國城市正在孕育一座座的「鋼鐵金礦」。

中國政府推動「以舊換新」的政策，更是加速了這一進程，使得今年報廢汽車數量突破1000萬輛，加速這股金屬回收浪潮。

專家指出，隨著Simandou鐵礦與國內廢鋼供應的雙重擴張，中國在鋼鐵原料市場的地位達到近20年來最強。與此同時，中國國內需求卻在萎縮，其新開工住宅面積創2005年以來最低，鋼產量跌至2018年水準。這種結構性轉折意味著，工業時代以開採礦石推動經濟的模式，正在讓位給以回收金屬為核心的「廢料資本主義」。

根據寶鋼集團研究，全球鋼鐵中的廢鋼比例將從2023年的30%上升至2030年的40%，並在2050年達到50%。值得注意的是，精煉鐵礦石的產量則難再顯著增加，未來的成長幾乎全來自回收金屬。

中國長期奉行「韜光養晦」策略，如今正進入實力足以「以供應者之姿」影響全球市場的臨界點。在這個新興的「廢料資本主義」時代，中國的廢鐵堆可能比任何一座礦山都更具戰略價值。

