日股牛市場長期化？花旗：日經5萬點僅是「中途站」

花旗集團出具報告稱，日本股市的長期上漲趨勢遠未結束，預估日經指數5萬點僅是「中途站」。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本股市展現強勁勢頭，過去1個月漲勢顯著。對此，花旗集團（Citi）在一份最新發布的策略報告中大膽預測，日經225指數觸及5萬點將僅僅是牛市征途中的一個「中途站」，日本股市的長期上漲趨勢遠未結束。

花旗集團認為，在市場對日本新政府經濟政策，以及企業獲利韌性普遍樂觀的氛圍下，預測日經225指數將在2026年底升至5萬5000點；並稱「日本正邁入一場具結構性支撐的長期牛市」。

該機構指出，日本企業的淨資產報酬率（ROE）持續攀升，而海外資金流入空間仍然寬廣，這些因素將共同支撐股市長期表現。

花旗集團於上月30日發布一份新報告中強調，日本股市的上漲潛力遠未見頂，其樂觀預期主要基於3大支柱，包括高市早苗政府有望推行支持性政策、企業基本面在通膨環境下展現強韌，以及日股估值偏低、具修復空間。

報告指出，新政府預計將推動減稅以提振家庭消費，同時強化成長產業投資，創造薪資與物價良性循環。若政策得以穩定落地，日本經濟有望重現2000年代小泉與安倍時期的長期繁榮。

花旗並指出，日本企業在通膨環境下展現了出色的盈餘彈性，自2023年以來，季度獲利超預期的比例已連續超過5成，尤其非製造業與內需導向產業受益明顯。

在估值層面，花旗預期企業ROE的上升將推動市場本益比（PER）中樞由過去約14倍上行至16倍以上，同時海外投資者的潛在買盤仍龐大。儘管短期內市場或面臨高估值與科技股動能放緩的挑戰，但花旗認為日股並不會重演去年的急跌，任何回檔反而應視為長線佈局的良機。

該報告建議投資人聚焦2大方向，一是將受惠於家庭支持政策的消費相關企業，二是在通膨結構固化背景下具備長期價值的房地產板塊。花旗最後強調，「對於日經225而言，5萬點不是終點，而是下一段上行的起點」。

