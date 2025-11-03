自豪有600萬存款過很爽！69歲公務員翻開存摺 絕望痛哭

自豪有600萬存款可過很爽！69歲公務員翻開存摺，發現裡面的錢幾乎都花光了，看到空空如也的存摺，只能絕望痛哭。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕憑藉公務員生涯養成理財觀念，退休時擁有3000萬日圓（約新台幣600萬）的69歲添田浩一（化名），加上每月20萬日圓（約新台幣4萬元）退休金，原以為可與妻子過著悠閒退休生活，然而一切的悲劇，起因「專為前公務員和教師提供的特殊資產管理」廣告，添田被『為擁有穩定職業生涯的人士提供本金有保障的安全計劃』話術所吸引，開始進行投資，且金額越投越大，當他發現被騙後，翻開存摺，發現裡面的錢幾乎都花光了，看到空空如也的存摺，只能絕望痛哭。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，添田在地方政府工作了近40年，退休後，他繼續兼職工作，直到65歲，他有大約3000萬日圓的積蓄，每月還有20萬日圓的退休金，雖然他和妻子負擔不起奢侈的生活，但他們認為目前的狀況足以過著舒適的生活。

請繼續往下閱讀...

憑藉公務員生涯中養成的理財觀念，他將家庭財務分成4個帳戶管理：1個用於日常開支，2個用於儲蓄，1個用於應急。他嚴格限制每日開支，只使用生活費帳戶，一般不會動用儲蓄帳戶和緊急帳戶。

然而，有1天，他的計劃徹底崩潰了，一切都始於他在智慧型手機上瀏覽新聞網站時看到的１則廣告。 「專為前公務員和教師提供的特殊資產管理」幾個字吸引了他的目光。

「起初，我沒在意，覺得這不過是又１個不靠譜的投資噱頭。但後來我看到了諸如『為擁有穩定職業生涯的人士提供本金有保障的安全計劃』之類的字眼，這讓我有點心動。」他點擊進入的網站承諾，可以穩定投資退休金，並在養老金之外提供額外的財務保障。

他索取了相關信息，１位彬彬有禮的客服代表立即給他打了電話。 「我很高興聽到他們說『我們只為像添田先生這樣具有較高社會信譽的前公務員提供這項服務』。」當時，物價上漲的新聞也開始頻頻見諸報端。他聽說，單純的儲蓄只會導致資產隨著時間而縮水，即便在領取退休金期間，他也開始覺得需要進行資產管理。

這便是他悲劇的開端，起初，他只是試水轉入了30萬日圓（約新台幣6萬元），但第2個月，他如約收到了幾千日圓的股息。這筆「收益」讓添田放鬆了警戒。帳戶經理巧舌如簧地勸說他追加投資，說道：“我們開了1個更大的帳戶，現在是你的機會。” “我從退休賬戶裡轉入了100萬日圓（約新台幣20萬），然後又轉入了100萬日圓，心想如果本金有保障的話，”他說。

理性地想，這似乎很奇怪，但當時我滿腦子想的都是：「這樣我退休後就能過得更安穩了。」在接下來的6個月裡，添田總共轉了近1000萬日圓（約新台幣200萬）。

直到有1天，他像往常一樣打電話給帳戶經理，卻聽到1個冷漠的聲音說：「該帳戶目前未使用。」且所有相關的網站也都關閉了，於是他查看了其中1個「儲蓄帳戶」，發現裡的錢幾乎都花光了，他看著幾乎空空如也的存摺，突然意識到自己身處一片漆黑之中，他說，他感到無比悲慘，只能默默流淚。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法