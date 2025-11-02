白宮公布美中貿易協議細節 北京承諾採取10項行動

美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓舉行的亞太經合會（APEC領袖峰會）場邊舉行「川習會」，並達成貿易協議，白宮1日公布了兩人達成的貿易協議清單。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓舉行的亞太經合會（APEC領袖峰會）場邊舉行「川習會」，並達成貿易協議，白宮1日公布了兩人達成的貿易協議清單；其中，中方承諾了10項行動，美方則承諾4項行動。

根據《福斯新聞》、《日本放送協會》（NHK）報導，白宮聲明指出，這項協議是1個巨大的勝利，目標在重新平衡美中貿易，維護美國的經濟實力和國家安全，同時將美國工人、農民和家庭的利益放在首位。

根據白宮公布的協議內容，中國承諾美國採取10項行動，包括：

1.中方將暫停實施今年10月9日宣布的、範圍廣泛的新稀土出口管制及相關措施。

2.北京將頒發一般許可證，允許稀土、鎵、鍺、銻和石墨出口，惠及美國最終用戶及其全球供應商。白宮表示，一般許可證意味著，中方實際取消了今年4月和10月實施的管制措施。

3.中方將採取重大措施阻止芬太尼流入美國。具體而言，中方將停止向北美運送某些指定化學品，並嚴格控制某些其他化學品向世界所有目的地的出口。

4.中方將暫停實施自今年3月4日以來宣布的所有報復性關稅，包括對雞肉、小麥、玉米、棉花、高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜和乳製品等美國農產品徵收的關稅。

5.中方將暫停或取消自今年3月4日以來對美國採取的所有報復性非關稅反制措施，包括將某些美國公司列入其最終用戶和不可靠實體清單。

6.中方將在今年最後2個月購買至少1200萬噸美國黃豆，並在2026年、2027年和2028年每年購買至少2500萬噸美國黃豆。此外，中方將恢復購買美國高粱和硬木原木。

7.中方將採取適當措施，確保安世半導體（Nexperia）在中國的工廠恢復貿易，使關鍵的傳統芯片能夠供應到世界其他地區。

8.中方將取消為報復美國宣布對中國「以主導海運、物流和造船業為目標」發起301調查而採取的措施，並取消對多家航運實體實施的制裁。

9.中方將進一步延長對美國進口商品實施的市場化關稅排除程序的有效期，相關排除措施將持續有效至2026年12月31日。

10.中方將終止針對美國半導體供應鏈企業的各項調查，包括反壟斷、反不正當競爭和反傾銷調查。

作為交換，美國則承諾對中國採取4項行動，包括：

1. 美方將降低為遏制芬太尼流入而對中國進口商品徵收的關稅。自今年11月10日起，將累計稅率降低10個百分點，並將繼續暫停對中國進口商品徵收更高的對等關稅，直至2026年11月10日。白宮指出，在暫停期間，目前10%的對中基準關稅將繼續有效。

2.美方將進一步延長部分301條款關稅排除措施的有效期，這些措施原定於今年11月29日到期，現延長至2026年11月10日。

3.美方將自今年11月10日起，暫停實施1年名為「擴大最終用戶控制範圍以涵蓋某些列入名單的實體關聯公司」（中方稱出口管制50%穿透性規則）的臨時最終規則。

4.美方將自今年11月10日起，暫停實施1年根據對中國「以主導海運、物流和造船業為目標」的301調查所採取的報復措施。與此同時，美國將根據301條款與中國進行談判，同時繼續與南韓和日本保持在振興美國造船業方面的傳統合作。

儘管白宮表示，這項貿易協議是1個巨大的勝利，但許多關於關稅和稀土的協議措施都是暫時的，美中貿易緊張局勢升級的風險仍然存在。

