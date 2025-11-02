賣命拚到年薪200萬 他一聽朋友賺400萬好受傷崩潰問這句

遇到朋友或同學炫薪水，如何調適心情很重要。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕遇到朋友或同學炫薪水，該怎麼調適心情很重要。1位日本上班族賣命工作好不容易升上經理，終於達到年薪1000日圓（約台幣200萬）的夢想目標，沒想到他聽到朋友年薪2000萬日圓（約台幣400萬），竟然是他的2倍，心裡很受傷，詢問專家年收入2000萬日圓的上班族比率很高嗎？

日媒《Financial-Field》報導，一位剛升上部門經理的上班族自稱，實現了年薪1000萬日圓的夢想，但令他震驚的是，朋友的年薪竟然是他的2倍，年收入高達2000萬日圓。他問，企業裡年薪超過2000萬日圓的員工佔比是多少？

請繼續往下閱讀...

報導指出，根據厚生勞動省的《2024年工資結構基本調查》，以公司規模劃分的部門經理平均年薪並不相同，規模1000人以上的企業年薪落在1317萬日圓（約台幣263萬），100人至999人企業約973萬日圓（約台幣195萬）；平均而言，企業規模在10人以上者，部門經理年薪約978萬日圓（約台幣196萬）。

至於年收入在2000萬日圓及以上的勞工階級比例僅0.6%。

日本網友回應稱，「我覺得現在公司員工認為自己手頭充裕的門檻，已經提高到1500萬日圓（約台幣300萬）左右了」，也有人說「高收入者的工作都很辛苦，需要不斷努力。」

還有人安慰他稱：「每個人都太容易被別人的年收入左右，大家常說別人的草坪更綠，但最好仔細看看那草坪是否真的綠，很可能只是粉飾過的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法