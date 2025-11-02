五個省錢妙招 教你如何預訂國際航班

降低假期開支最簡單的方法之一，就是在預訂機票之前就減少成本。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年漸漸邁向尾聲。無論您是計劃短暫的冬季假期，還是展望明（2026）年的夏季旅行，您都可能想辦法省錢。英媒dailyrecord報導，幸運的是，降低假期開支最簡單的方法之一，就是在預訂機票之前就減少成本，有五個省錢妙招，教你如何預訂國際航班。

1. 提前預訂機票、選最便宜的時間

影響機票初始價格的因素有很多，例如預訂時間、選擇的座位以及起飛時間。不過，通常來說，提前預訂機票總是能省錢的明智之舉。

通常建議提前3到9個月預訂機票，以確保獲得最優惠的價格，同時也要避免最後一刻預訂，因為您可能會發現費用飆升。

機票價格會根據出發日期（星期幾）而出現顯著波動， 《鏡報》報導稱，根據Skyscanner的數據，週五和周日通常是出境機票最貴的日子。

另一方面，週二通常是訂機票最便宜的日子。但是，如果您一定要在週末出行，那麼週六出發可能比周五出發更便宜一些。

2. 選不同的機場起降，出發地和目的地都是不同的機場。

根據英國消費者權益組織《Which?》的說法，選擇在不太熱門的機場降落可以節省一大筆錢。這是因為客流量大的機場往往比小型、安靜的機場收取更高的抵達航班費用。

然而，缺點在於這些價格較低的機場可能比距離更近、價格更高的機場離飯店更遠。因此，請務必計算從兩個機場到飯店的交通費用，並將其與機票價格的節省金額進行比較。這將有助於您判斷節省的費用是否值得花費額外的旅行時間。

3. 避免額外收費

雖然廉價航空公司通常提供更便宜的初始機票價格，但由於各種額外費用，總成本可能會迅速增加。例如，任何無法放置在座位下方的行李都可能需要額外付費，最終花費可能超出您的預期。

這種做法在瑞安航空和易捷航空等航空公司中很常見。然而，其他航空公司，例如英國航空和捷特航空，通常不收取隨身行李費用，儘管因此它們的預付費用可能會更高。

4. 避開機場尖峰時段

通常來說，從機場出發最便宜的時間是清晨。由於機場在非尖峰時段通常比白天不那麼繁忙，所以價格往往更低。如果你不是早起的人，也可以選擇在凌晨時分出發，這樣也能省下一些錢。這類航班在業界通常被稱為紅眼航班。

5. 比較航班

如果您想尋找飛往特定目的地最便宜的航班，不妨使用Skyscanner或Kayak等比價網站。這些網站會提供飛往您所需地點的所有航班價格。

此外，許多平台還允許您添加租車或飯店住宿等額外項目，以便您計算總支出。許多網站還提供添加附近機場的選項，讓您可以選擇飛往同一地區內費用較低的機場，從而節省開支。

