貿易戰未使中國調整經濟結構 北京堅持重商主義貿易政策

〔編譯盧永山／綜合報導〕備受矚目的川習會於上週落幕後，美中貿易戰雖然暫時休兵，但美國多年來並未達到讓中國調整經濟結構，減少出口和增加國內消費的目標。貿易戰並未促使中國重新平衡其經濟，反而讓中國意識到，必須降低在半導體等關鍵領域對美國的依賴，並持續重商主義貿易政策。

《華爾街日報》報導，美國歷屆政府都曾寄望中國2001年加入世貿組織（WTO），能促使該國開放政治體制，但數十年來，促使中國政治自由化的希望已然破滅。儘管如此，川普總統的許多高級顧問仍對中國經濟自由化抱持希望，白宮官員曾表示，要利用美國的經濟實力促使中國放棄「重商主義」貿易政策，即優先考慮出口，補貼製造業，且不鼓勵中國14億人口消費。

美國戰略家認為，透過關稅可抑制中國出口，促使中國在國內尋找新的成長來源，以讓消費者增加支出和減少儲蓄；透過向中國施壓來刺激國內消費，中國將開始向世界各國購買更多商品，進而減少貿易順差，使美企和農民可以開拓1個潛力巨大的消費市場。

但川普重返白宮後對中國商品加徵關稅，並未撼動中國，中國反而採取強硬的反制措施，包括擴大稀土出口管制措施和停買美國黃豆。雖然川習會後，美中貿易戰暫時休兵，但這場會議並未觸及中國經濟結構調整的問題。

紐約智庫「亞洲社會政策研究所」（ASPI）研究員卡特勒（Wendy Cutler）表示，美國這次與中國的貿易談判更側重於穩定兩國關係，而不是透過解決性問題來推進兩國關係，而解決結構性問題似乎已經不可能了。

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）國際事務教授法雷爾（Henry Farrell）表示，貿易戰帶給中國的教訓恰與美國的預期相反，不但沒有促使北京當局重新平衡經濟，反而讓習近平意識到，中國必須降低在半導體等關鍵領域對美國的依賴，並發展能夠反擊美國的武器，例如對稀土的壟斷地位。

但諮詢業者榮鼎集團（Rhodium Group）董事梅爾頓（Oliver Melton）指出，如果不採取積極的措施來調整經濟結構，中國經濟成長將會放緩，與貿易夥伴的摩擦也會加劇。

