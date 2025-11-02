Costco內部人士曝「購物最佳時間」「這時段」盡量避開人潮

在Costco購物的最佳和最差時間略微取決於您所在的Costco門市。也就是說，有些時段您絕對應該避開。Costco內部人士也提供了一些建議。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕民眾喜歡去Costco買大包裝商品和嘗試新零食，但不可否認的是，那裡有時會有點混亂。美媒記者詢問Costco內部人士，如果想避開人群，什麼時候是去Costco購物的最好時段。

在Costco購物的最佳和最差時間略微取決於您所在的Costco門市。也就是說，有些時段您絕對應該避開。但如果您必須在這些時間段前往，接受採訪的內部人士也提供了一些建議。

根據專家的說法，以下是在Costco購物的最佳時間和盡量避免人潮的時段。

週二或週三早上最佳選擇

擁有熱門Instagram帳號@costco.so.obsessed的Shannon Fong是Costco員工，她獨家分享自己最喜歡的Costco購物時間。「對我個人而言，最佳購物時間是週二或週三早上，在Costco開門前，因為那時人們不會為了週末購物」，她說，「通常人們會在周日或週一去採購一周的商品，所以周二和周三早上是最佳選擇。」

Costco Hot Finds的首席執行長兼創始人蘭姆（Laura Lamb）也採用日常上班日購物策略，但她通常會選擇一天中的不同時間段購物。「通常情況下，如果你想盡量避開人潮，我覺得週一到週四下午1點到3點是去Costco的最佳時間」。

平日下午4點到6點最佳

不過，如果你不是個早起的人，Instagram帳號@CostcoDeals的內部人士分享了一些其他購物時間，在這些時間你或許能幸運地避開排隊高峰。「根據我們的經驗以及與一些Costco員工的交流，下午4點到6點似乎是最佳購物時間」，他們解釋道；「當然，Costco總是很忙，但我認為上班工作日的下午4點到6點比較合適，因為4點之前人們都在接孩子放學，而5點到6點之間人們剛剛下班，所以人流會稍微少一些。」

接近關門時候 人流通常較少

另一個人流通常較少的購物時間是接近關門的時候。@CostcoDeals解釋，「關門前最後30分鐘到1小時人流量似乎也比較少，但同樣，這種情況會根據季節、假日等因素而變化。」

至於一周中哪一天最合適，@CostcoDeals 推薦週二。不過，他們也補充說，具體情況可能會因城市和各家Costco週邊的人口密度而有所不同。「如果週末是你唯一的選擇，那麼最好在開門的時候就到，記住Costco提前10分鐘開門是很常見的」。

盡量避開週末上午11點到下午4點時段

不過無論如何，盡量避開週末上午11點到下午4點這段時間去倉庫購物。蘭姆發現這段時間是購物最擁擠的時候，「你一定會花不少時間擠過人群，才能買到心儀的商品。」

最終，Costco的客流高峰時段似乎因門市而異，所以如果您不確定，可以諮詢當地門市的員工，看看他們能否提供關於門店客流最少或貨品最充足的時段的資訊。

