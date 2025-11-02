台日友好！台灣登日本3水果最大買家 1年掃貨31億吃爆

台灣是日本蘋果、葡萄、柿子的最大出口國，其中日本青森蘋果受到台灣消費者喜愛。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕駐日代表李逸洋日前出席山梨台灣總會舉行的國慶大會時，提到台日水果外交。其中，台灣是日本蘋果、葡萄、柿子及山藥的最大出口國，以蘋果、葡萄、柿子等3種日本水果進口數據觀察，去年一整年台灣總計從日本進口1.01億美元（約台幣31億）。

李逸洋指出，台灣90%以上的鳳梨和香蕉出口到日本，57%的芒果出口到日本。同時，台灣是日本蘋果、葡萄、山藥和柿子的最大出口國；日本77.5%的蘋果、58.6%的葡萄、53.4%的山藥和42.5%的柿子出口到台灣。台灣也是日本桃子、和牛、草莓和梨的第二大出口國。

請繼續往下閱讀...

日本麝香葡萄是台灣人送禮熱門商品。（示意圖，彭博）

若以蘋果、葡萄、柿子等3種日本水果進口數據觀察，根據農業部資料，2024年從日本進口的蘋果金額為7670萬美元（約台幣23.5億）、進口量2.54萬公噸；葡萄進口額為2462萬美元（約台幣7.56億）、進口量為1439公噸；柿子進口額為26.5萬美元（約台幣813.6萬）、進口量為35公噸；總計3種水果一年進口額1.01億美元，其中日本柿子是台灣最大進口來源國。

今年前9月最新統計數據顯示，台灣對日本蘋果的採購額為2620萬美元（約台幣8.04億）、進口量為9582公噸；葡萄進口額為1226萬美元（約台幣3.76億）、進口量749公噸；柿子進口額為2.9萬美元（約台幣89萬）、進口量4公噸；總計今年前9月進口額則約3849萬美元（約台幣11.8億）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法