誰是下一個輝達型飆股 ChatGPT選出台積電等5強

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧時代誰將成為繼輝達後，誰是下一個輝達成長性飆漲的股票，英媒The Motley Fool資深記者愛德華·謝爾頓（Edward Sheldon）求助生成式人工智慧應用ChatGPT，讓它列出五支可能成為下一個輝達的成長型股票。其中台積電入列。

以下ChatGPT是給出的五大名單：超微、ASML、博通、台積電和甲骨文。前四家公司都從事晶片行業，而甲骨文則從事雲端運算/資料中心領域。

這些公司都很出色，未來幾年都有可能帶來豐厚的回報。但它們會成為下一個輝達嗎？謝爾頓卻不這麼認為。

謝爾頓表示，輝達的故事相當獨特。要知道，輝達執行長黃仁勳早在大多數晶片公司之前，甚至在ChatGPT發布之前就預見了人工智慧（AI）的蓬勃發展。因此，他得以開發出領先業界的產品（GPU），並佔據了巨大的市場份額。

幾年前人工智慧市場蓬勃發展時，輝達的銷售額和利潤也隨之飆升。上個財年的營收達到1300億美元，比五年前的數字成長了約1100%。

另一個值得注意的是，如果我們回顧十年前左右，輝達還不是主流股票。因此，它的市值只有100億美元左右（ChatGPT名單中市值最小的公司是超微，市值達4200億美元）。

ChatGPT目前尚未發現類似案例，也未能在其他產業找到對應案例。它只是列出了五檔「經常被提及」具有巨大成長潛力的股票。

