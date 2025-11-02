手腳要快！Costco 最值得下手搶的8款商品來了

美式賣場Costco商品琳瑯滿目，成為不少消費者補貨的選擇。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場Costco商品琳瑯滿目，時常推出新品或折扣，當然也有毛小孩相關商品。外媒推薦11月Costco最值得下手搶的商品有8款，包括Bocce's Say Moo 狗零食、星巴克季節咖啡豆等。

《Southern living》1日報導，在 Costco 購物既令人興奮又讓人不知所措，尤其是在假日期間，貨架上擺滿了只有在這個季節才能買到的限時商品。

除了每日折扣外，會員每月還能在精選商品上享有額外優惠，涵蓋從廚房必備品到常用藥等各類熱門商品。逛Costco超市本身就是一種樂趣，但要找到最划算的商品，還需要一些策略。

以下是11月在Costco最值得購買的8件商品：優惠價格僅在 10 月 20 日至 11 月 16 日期間有效。

1、Phillips 迷你蟹肉餅：又到了舉辦節慶晚宴、派對和與朋友即興聚會的季節。這款商品一盒36個，可讓您輕鬆籌辦聚會，本月優惠4.8美元（約台幣147元）。

2、Boursin 起司：本月三包裝的Boursin起司（兩包香草大蒜口味，一包青蔥香蔥口味）折扣3美元（約台幣92元）。

3、李施德林清涼薄荷漱口水：1包每瓶裝本月立減4美元（約台幣122元），每位會員限購三包。

4、Kirkland 冷凍保鮮袋：本月，加侖大小（可折扣 3 美元，約台幣92元）和夸脫大小（可節省 2.8美元，約台幣85元）的冷凍保鮮袋，均有折扣。Costco 會員每人限購 10 個，售完為止。

5、Bocce’s 柔軟耐嚼的狗零食：兩磅裝，現減5 美元（約台幣153元），足夠整個季節享用。

6、Nabisco 麗茲餅乾：18 包一盒的麗茲餅乾折扣 3.3美元（約台幣101元）。

7、Nielsen-Massey馬達加斯加波旁純香草精：今年節日烘焙可別吝嗇香草，現在購買兩包香草精（每包8盎司），立減15美元（約台幣456元），售完即止。

8、星巴克季節咖啡豆：星巴克季節 Cheer Blend 咖啡豆（中度烘焙）折扣5美元（約台幣153元），在氣溫逐漸下降之際，有望成為熱門商品。

