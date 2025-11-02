全球最友善城市前20大 亞洲有2個 這國佔4個最多

英國《Time Out》雜誌對全球各地18500名城市居民進行了調查，評選出全球最友善城市排行。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕當你走在街上時，你有多大可能對陌生人微笑？他們又有多大可能回以微笑？諸如此類的小事，真的會改變你對一個地方的體驗，尤其是在度假的時候。

英國《Time Out》雜誌對全球各地18500名城市居民進行了調查，詢問他們一系列關於家鄉的問題。葡萄牙波爾圖獲選全球最友善城市榜首，前20名中，亞洲僅有越南河內和泰國清邁入榜。西班牙共有4個城市躋身前20名，數量最多。

為了發現地球上最宜居的目的地，《Time Out》還詢問了當地人，他們有多大可能將自己的家鄉描述為「熱情友好」。他們的回答幫助編制全球最佳城市榜單，也讓我們深入了解了哪些城市擁有最好的綠地、哪裡有藝術和文化活動以及哪裡的人們最幸福等問題。

葡萄牙波爾圖人比世界上任何其他城市的人都更傾向於稱自己的城市友善。高達85%的波爾圖當地居民表示，他們的鄰居都很友善，這使得波爾圖成為官方認證的全球最友善城市。

排名第二的是西班牙畢爾巴鄂，當地居民中有71%表示這座城市熱情好客。但上榜的西班牙城市不只畢爾巴鄂。事實上，西班牙共有四個城市躋身前20名，比榜單上的任何其他國家都多。或許溫暖的氣候和美味的西班牙小吃是西班牙人如此熱情好客的原因吧。

排名第三的是哥倫比亞第二大城市麥德林。這座充滿活力、熙熙攘攘的城市擁有 令人垂涎的美食、精彩的夜生活和幸福的人們。事實上，它是全世界第二幸福的城市。難怪69%的人認為他們的城市會張開雙臂歡迎你。

河內入選凸顯其日益增長的全球吸引力，不僅作為旅遊目的地，而且作為一個以熱情好客而聞名的城市，許多遊客表示，他們一踏入越南首都就能感受到這一點。

以下是全球20個最友善的城市，排名依據是認為自己的家鄉最友善的當地人所佔的百分比。

1. 葡萄牙波爾圖

2. 西班牙畢爾巴鄂

3. 哥倫比亞麥德林

4. 南非開普敦

5.奈及利亞拉各斯

6. 英國布萊頓

7. 西班牙馬德里

8. 葡萄牙里斯本

9. 美國芝加哥

10. 英國貝爾法斯特

11. 越南河內

12. 美國新奧爾良

13. 西班牙瓦倫西亞

1. 英國格拉斯哥

15. 阿拉伯聯合大公國阿布達比

16. 泰國清邁

17. 加拿大蒙特婁

18. 西班牙塞維利亞

19. 澳洲布里斯班

20. 阿拉伯聯合大公國杜拜

