日本晶片國家隊機會來了？日媒曝台積電弱點沒人想得到

台灣以尖端的晶片製造能力，在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕「得晶片者得天下」凸顯半導體的關鍵戰略地位，台灣以尖端的晶片製造能力，在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色。日媒分析稱，台韓美日中等5國正掀起一場晶片世界大戰，並點出晶片代工霸主台積電的弱點，竟是隨著年輕一代逐步晉升管理層，老一輩那種「我們什麼要求都滿足」的心態正在消失，台積電的新一代能否認真看待小需求令人懷疑，這對日本晶片國家隊Rapidus來說是大好機會，因此，Rapidus成功關鍵取決於吸引日企客戶。

日本Rapidus在今年7月首度公開2奈米製程晶片試作樣品，力拚2027年量產。示意圖。（彭博）

《週プレNEWS》1日刊出日本、美國、中國、台灣和韓國之間爆發了一場半導體世界大戰，訪問一位長年在東洋經濟撰稿的工程師情ポヨ（Jyo Poyo）對於這場霸主爭奪戰的看法。

請繼續往下閱讀...

對於日本成立半導體國家隊Rapidus，是否能重振日本晶片產業？Poyo直言，日本半導體產業最後的輝煌是 PlayStation 2（2000 年發布），距離那個黃金時代已經過了20年以上，這種感傷的情緒依然存在。目前從美國回來的人，例如IBM和英特爾的員工，東芝的員工，以及中年工程師們都聚集在Rapidus。

他說，日本之所開始振興半導體產業，源於2020年的半導體短缺。甚至在此之前，就有人考慮過重振日本半導體產業，礙於缺乏政府支持，這項計畫未能取得進展。後來，人們開始抱怨半導體短缺，無法生產汽車，於是政府主導的大規模項目啟動了。

他指出，在此之前，許多日本政府官員和企業領導人認為「我們可以進口」。雖然半導體製造商希望繼續生產，但像PS2這樣的特定應用的需求逐漸減少，於是他們決定進口通用CPU，並將製造工作外包給台灣及台積電。當時，台積電的製造成本低於日本。

台積電穩坐晶圓代工霸主地位。（資料照，彭博）

被問及為何台灣及台積電能夠以相對較低的成本製造晶片？Poyo認為關鍵在於自動化的平衡，日本曾嘗試將所有流程自動化，但有時最終成本反而高於人力成本。而台灣則不同，他們只自動化那些有利可圖的流程，而保留那些可以由人工完成的環節，並仔細評估成本。正是這種方式使他們的成本效益超越了日本。

此後，隨著技術進步和勞動成本的上升，台積電逐步增加了自動化流程的數量，成為全球自動化程度最高的公司。即使現在，他們仍然嚴格評估引進尖端技術的時機。最昂貴的EUV每台設備的成本高達數百億日圓。只有荷蘭的ASML公司能夠生產這種設備，即使ASML發布了能夠提高生產效率的最新型號，台積電也不會立即購買。他們會等待，直到確定最佳購買時機。

關於韓國製造商在成本控制方面也很嚴格嗎？他說，韓國和台灣的半導體製造商透過現場決策來削減流程，從而降低成本。在日本，高階主管不願接受來自第一線的建議，反而會問：「誰該為事故負責？」 此外，日本與台灣和韓國之間存在著巨大的差距，後兩者對缺陷產品的容忍度更高。

在美國禁令之下，中國無法取得先進晶片及設備，正耗資積極建構紅色供應鏈。（路透）

除了日本之外，美國也致力於重振半導體產業。對此，Poyo稱，美國勞動成本是個大問題，工資是日本的三倍，即使將薪水如此高，工程師的數量仍然不夠。這部分是由於川普上任以來收緊了移民限制。從海外引進優秀工程師也變得越來越困難，目前美國面臨人才短缺的局面。

至於中國半導體發展部分，Poyo指出，自20世紀以來，半導體產業已從美國轉移到日本、台灣和韓國，但中國的情況引人注目。目前，中國政府正全力支持本國擺脫對海外半導體的依賴。業內人士預測，最遲到2050年，中國將成為半導體產業的領導者。

美國法規禁止向中國出售先進的半導體設備，也禁止外國公司在中國建廠。未來，美國及其盟友很可能推出限制措施，禁止使用中國製造的半導體。然而，這些限制措施並不會摧毀中國半導體產業。充其量，它們只會減緩其發展速度。

他還提及，「我聽說中方也很精明，他們幾乎透過「走後門」的方式獲得了所需的一切，例如讓不受監管的公司進口設備、收購外國公司等等。雖然他們沒能獲得EUV技術，但他們仍然能夠利用上一代的曝光設備生產晶片。

Poyo強調，一切都取決於技術訣竅，中國僅僅擁有製造設備是不夠的。這一點從英特爾和三星即使購買了與台積電相同的設備也無法與之匹敵的事實中可見一斑。秘訣在於即使使用相同的製造設備，也能大幅提升良率，台積電正竭力保護這項技術。

面對台灣及韓國競爭，日本應該如何發展半導體？Poyo表示，正如我們從日本半導體製造商過去的衰落中所看到的，成功的關鍵在於是否有買家。「與台積電或三星這樣的大公司正面競爭是行不通的，或者更確切地說，是累積小的需求。」

他還說，隨著在台積電成為全球領導者之後加入的年輕一代逐漸晉升為高管，公司老員工那種「我們滿足任何需求」的心態正在消失，導致一種大型企業特有的不夠積極作風。台積電的新一代能否認真看待這種類似小需求的工作令人懷疑，而對Rapidus來說，這卻是一個機會。歸根結底，Rapidus的生存取決於那些將成為其客戶的日本公司。

Poyo直言，如果沒有這些新興企業，無論Rapidus如何努力，這都是一場不可能的任務。除非日本企業團結起來，否則就沒有成功的可能性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法