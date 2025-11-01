中國紅色供應鏈壓境 台南新世紀光電破產收場

2016年時，新世紀光電前副總李允立被控洩密中國三安光電，三安出資在台成立錼創公司，挖角多名主管竊取製程，導致公司損失逾13億元，新世紀強烈譴責紅色供應鏈惡意竊密與低價競爭。（翻攝資料照）

〔記者王捷／台南報導〕新世紀光電曾是台灣LED產業的重要角色，主攻藍、綠、紫外光磊晶與晶粒，但受中國紅色供應鏈長期壓價衝擊，加上疫情後通膨壓抑需求，公司在2022年11月全面停工並聲請破產。台南地院日前裁定由鄭岳峰會計師接任破產管理人，負責後續清算事宜。

該公司創立於2002年，早年在台南科學園區設廠，是國內LED晶片量產代表之一。10多年前，中國三安光電鎖定國內LED業者，透過挖角、入股等方式蠶食鯨吞，利誘國內股東洩密，接著中國廠大舉擴產、報價不斷下探，國內晶片毛利遭侵蝕，新世紀光電資金鏈逐漸吃緊，營收連年下滑，最終在2022年11月16日停工、解僱全員，隔月經法院公告破產。

新世紀光電破產案的監查人是兆豐國際商業銀行永康分行，由林志憲代表。監查人除負責監督破產管理人執行資產清算、債權核定程序外，也就管理人更替提出意見。

破產案最初由黃鴻隆會計師擔任管理人，黃於去年底病逝，法院今年2月改任李豐任，但李於8月底離職。監查人具狀表示同意由現任誠品聯合會計師事務所所長鄭岳峰接任，法院認為，該任命有助程序延續與破產財團管理之穩定，裁定改任現任誠品聯合會計師事務所所長鄭岳峰接手，監查人與主要債權銀行均同意。

債權名單橫跨兆豐、台銀、合庫、華銀、土銀、中小企銀等金融機構，以及台南市府、勞保局與奇美實業、福懋科技等產業廠商，顯示該公司在供應鏈的牽動範圍。

法院裁定更換破產管理人後，清算程序將持續推進。

