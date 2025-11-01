李在明贈送「木製棋盤」給習近平 網路有參考價格

韓國總統李在明（右）與中國領導人習近平（左）在亞太經合組織論壇會面。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕11月1日是亞太經合組織論壇的最後一天，韓國新任總統李在明在對中國領導人習近平進行國事訪問期間，向習贈送了「最精美的」圍棋木製棋盤。幾天前，李在明在峰會上向美國總統川普贈送了一頂金皇冠。

向來訪領導人贈送禮物是國際外交的重要組成部分，但也充滿了困難，尤其是在向世界上最有權勢的兩個人、同時也是激烈的競爭對手贈送的禮物。

習近平與李在在韓國歷史名城慶州舉行的亞太經合組織論壇的最後一天。

李在明矢言改善與中國的關係。韓國最大的貿易夥伴是中國，這次會談是在兩國關係一度緊張的時期之後進行。南韓總統府辦公室表示，圍棋棋盤是用珍貴的榧樹（Torreya nucifera）木材製成的，這種樹原產於韓國濟州島。

韓中兩國領導人都喜歡下圍棋，據說習近平11年前訪問韓國時，韓國人曾贈送他圍棋棋子，以此解釋贈送圍棋棋子的含義。

在市場上一些用相同木材製成的圍棋棋盤，網上售價接近500萬韓元（台幣10萬多元）。

