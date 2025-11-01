自由電子報
南韓正妹主播緊貼黃仁勳合影 網驚喊好羨慕

2025/11/01 13:29

南韓正妹主播申雅瑛和輝達執行長黃仁勳合照。（圖擷自申雅瑛IG）南韓正妹主播申雅瑛和輝達執行長黃仁勳合照。（圖擷自申雅瑛IG）

〔即時新聞／綜合報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳10月底訪韓，負責主持活動的正妹主播申雅瑛（名字過去曾誤植為英，本人已正名為瑛），在IG貼出她和黃仁勳的合照，引起不少好友前來留言直呼好羨慕。

申雅瑛當天負責主持輝達的GeForce Gamer Festival。（圖擷自申雅瑛IG）申雅瑛當天負責主持輝達的GeForce Gamer Festival。（圖擷自申雅瑛IG）

《朝鮮日報》報導，輝達10月30日在首爾舉行GeForce Gamer Festival，黃仁勳和三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一同出席，活動現場由申雅瑛主持，當天晚上黃仁勳等人還在江南區的韓式炸雞店Kkanbu Chicken用餐。

申雅瑛事後在IG上傳她和黃仁勳的合影，並邀請大家一起來看看這張自拍照，南韓諧星、主持人朴瑟琪留言時驚呼「哇哇哇哇哇」，並且感嘆她應該也去吃炸雞的，因為她有那間店的禮券，可以請黃仁勳飽餐一頓。

此外，申雅瑛的模特兒好友李賢怡也直說自己好羨慕，在南韓發展的英韓雙國籍女主持人博比埃爾（Eva Popiel）則為申雅瑛按讚。

