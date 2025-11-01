退休公務員簽名挺弟弟！死後卻害老婆迎來「債務地獄」

日媒以案例，揭示夫妻應趁雙方健康時，共享資產與負債資訊。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕你真的了解伴侶的金錢狀況嗎？日本一名65歲的婦人清水由美（化名）透露，自己在整理已故丈夫徹（化名）的遺物時，赫然發現丈夫曾替人做「連帶保證人」，累積債務超過千萬日圓，讓她一度陷入「法律與情感」的兩難。專家提醒，夫妻應趁雙方健康時，共享資產與負債資訊，包括貸款、借款、保證契約等，以避免遺族面臨「法律」與「人情」之間的究極兩難選擇。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，由美的丈夫徹是名退休公務員，在市公所工作了一輩子。由美說，老公是個非常認真又誠實的人，性格一絲不苟，和借錢、賭博這些事完全無緣，「退休後，我以為靠著他每月17萬日圓（約3.45萬元新台幣）的年金，再加上我的年金，我們能安穩過日子……。」

結果徹在半年前突發心臟病離世，享年68歲，之後由美開始整理徹的遺物，結果卻在上了鎖的書桌抽屜中，發現厚厚一疊「借據」，加總金額超過1000萬日圓（約203萬元新台幣），她依照借據上的收款人姓名，逐一聯絡親戚與老朋友。最後才得知，幾年前她忙於照顧婆婆時，徹曾做了「連帶保證人」。

由美氣憤地說：「我先生有個比他小5歲的弟弟，但弟弟的行為一直不太好。結婚時我就再三叮嚀他：『千萬不要和那個人有任何金錢往來！』這40年來，我甚至沒再見過他弟弟一面。」

但徹先生仍瞞著妻子，替弟弟做了保證人，最終被牽連背上債務。由美無奈地說：「看來老公退休金的大半都拿去填那個洞了，而且還不夠用，應該也向親戚或老友開口借了錢，而且再三拜託他們一定不要告訴我。」

由美後來前往市政府接受免費法律諮詢，儘管律師建議她「拋棄繼承」，免除還債責任。但她考量到借款人包括丈夫多年照顧的老友，「先生在世時受人恩惠，我無法在他走後，做出背信的事」。

最終，她選擇承擔全部債務。她說：「幸好賣掉房子就能還清債務，而且還能剩下一點錢，與其活在愧疚與痛苦裡，不如乾脆清清楚楚了結，心理負擔也比較輕。」

由美的案例並非個案，根據日本松井證券株式會社在2020年的調查，夫妻間最多的隱瞞事項第一名就是「金錢相關」。只有46.8%的受訪者表示，自己會「如實告知」伴侶儲蓄金額；也就是說，超過一半（53.2%）的人都在某種程度上隱藏或修飾了真實金額。

報導建議，趁夫妻雙方都還健康、頭腦清醒時，誠實地共享所有資產與負債資訊，才是防止遺族陷入這種兩難局面，最有效且唯一的防護網。

