《大賣空》本尊貝瑞回來了 ！示警AI狂潮泡沫「唯一贏法」

電影《大賣空》（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕電影《大賣空》（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）在睽違1年半後，首度於社群平台X發文，分享了一張《大賣空》電影劇照，畫面中由克里斯汀貝爾（Christian Bale）飾演的貝瑞盯著電腦螢幕、神情難以置信，並附上一段1983年電影《戰爭遊戲》（WarGames）的話，引發市場熱議。

貝瑞在該篇貼文中寫道：「有時候，我們會看到泡沫。有時候，對此能有所作為。但有時候，唯一能贏的做法，就是不要參與。」貝瑞引述的這句話，出自電影《戰爭遊戲》，劇中一台人工智慧（AI）電腦模擬了數千次美蘇核戰情境，結果發現所有模擬都以「相互毀滅」收場。該電腦最後得出結論：「這是一場奇怪的遊戲。唯一能贏的做法，就是不要玩。」

因此外界普遍認為，貝瑞藉此暗示在他眼中市場正陷入投機泡沫，尤其是AI相關資產。外界解讀，貝瑞認為在這場可能最終以崩盤收場的熱潮中，「不參與」反而是唯一的獲勝策略。

貝瑞此次還將自己的帳號名稱改為「Cassandra Unchained」（被解放的卡珊德拉），指的是希臘神話中被詛咒「預言總是準確卻沒人相信」的女祭司。他的個人簡介也更新為：「願意分享我所知道的一切。」

此外，他將帳號的封面圖片換成揶揄17世紀荷蘭「鬱金香狂熱泡沫」的畫作《對鬱金香狂熱的諷刺》（Satire of Tulip Mania），與他2021年重返社群時如出一轍。

貝瑞在2021年夏天警告市場正處於「史上最大規模的投機泡沫」，並提醒迷因股與加密貨幣投資者：「這將是所有崩盤之母。」這番言論引起特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）注意，他當時嘲諷貝瑞是「壞掉的時鐘」。到了2023年初，伯瑞又以單字貼文「Sell（賣）」震撼華爾街，隨即停止在主帳號發文，沉寂多時。

貝瑞旗下的Scion資產管理公司（ Scion Asset Management）並未立即回覆置評請求

Sometimes, we see bubbles.

Sometimes, there is something to do about it.

Sometimes, the only winning move is not to play. pic.twitter.com/xNBSvjGgvs — Cassandra Unchained （@michaeljburry） October 31, 2025

