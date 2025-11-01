美軍空襲委內瑞拉傳聞嚇壞油市！ 國際油價上演「驚魂夜」

國際油價週五（10月31日）經歷劇烈震盪後小幅收高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（10月31日）經歷劇烈震盪後小幅收高。早盤因媒體報導稱「美國可能在數小時內對委內瑞拉發動空襲」而急漲，但隨後美國總統川普在社群媒體上否認相關傳聞，油價又回落。

美國紐約西德州中級原油期貨收於每桶60.98美元，上漲41美分，漲幅0.68%。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨收於每桶65.07美元，上漲7美分，漲幅0.11%。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）打趣說：「這是川普的『不給糖就搗蛋』嗎？」他指出，今年稍早川普也曾否認對伊朗發動攻擊的報導，結果隨後便下令對伊朗進行空襲。弗林表示：「當市場第一次聽到可能攻擊委內瑞拉的消息時，確實引發了價格波動。如果週末真的發生攻擊，週一油價勢必暴漲。」

目前，美國已在委內瑞拉外海部署以該國最大航空母艦「傑拉德福特號」（USS Gerald Ford）為核心的特遣艦隊，這遠超出打擊加勒比海小型毒品走私船隻的需求，而這正是近幾週美國海軍在該區域行動的主要名義。

Again Capital合夥人基爾達夫（John Kilduff）指出：「很明顯那邊正在醞釀什麼事情，對石油交易員而言，這是典型的『先買再問』情境。」

另一方面，美元兌主要貨幣維持在近3個月高點，令以美元計價的原油對其他貨幣持有者而言更昂貴。

整體而言，布蘭特原油和紐約期油10月分別將下跌約2.6%與2%，主因石油輸出國組織（OPEC）及主要非OPEC產油國持續提高產量。

知情人士透露，OPEC+成員國在週日舉行會議前，正傾向於12月小幅增產。

基爾達夫指出，除沙烏地阿拉伯外，大多數OPEC+成員實際上都缺乏額外產能。他說：「除了沙烏地阿拉伯之外，其他國家能增加的產量幾乎沒有太大意義。」

根據「聯合組織數據倡議」（JODI）資料，沙烏地阿拉伯8月原油出口達到每日640.7萬桶，創下6個月新高。

