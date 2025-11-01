黃金創高後急挫！Fed官員「一句話」嚇壞市場

黃金價格週五（10月31日）下跌約1%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（10月31日）下跌約1%，主要受市場對美國聯準會（Fed）今年是否再度降息的不確定性影響，不過金價仍創下連續第3個月上漲紀錄。

現貨黃金價格下跌 0.6%，報每盎司 4001.74 美元，本月共上漲 3.7%；美國紐約12月交割的黃金期貨收跌 0.5%，報每盎司 3996.5 美元。

請繼續往下閱讀...

美元指數徘徊在近3個月高點附近，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更為昂貴。

美國克里夫蘭聯準銀行總裁哈馬克（Beth Hammack）週五表示，她反對本週聯準會降息的決定，並強調Fed仍需維持一定的緊縮政策以抑制通膨。

獨立貴金屬交易員Tai Wong指出：「哈馬克的言論對金價形成壓力，她是第3位公開反對在通膨高昂情況下繼續降息的地區聯準銀行總裁。哈馬克將於2026年成為聯邦公開市場委員會（FOMC）投票成員，這顯示市場先前對降息預期過於樂觀。」

聯準會本週三宣布降息，但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）隨後發表的強硬言論，使市場預期下降。據芝商所（CME）FedWatch工具的數據顯示，目前預期12月再降息的機率為63%，遠低於本週稍早超過90%的預期。

今年以來黃金價格已上漲約53%，並於10月20日創下每盎司4381.21美元的歷史新高。

摩根士丹利（Morgan Stanley）週五表示，隨著降息預期、ETF資金流入、各國央行持續買金以及經濟不確定性延續，黃金仍具上行空間。該行預測2026年上半年金價平均將達每盎司4300美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法