美參議員致函商務部長 籲協助大馬打擊美晶片走私至中國

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透取得的1封信件顯示，美國共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）敦促川普政府協助馬來西亞，防止美國製人工智慧（AI）晶片經由馬國走私至中國。

路透此前曾報導，美國官員認為，馬來西亞當地存在有組織的走私網絡，是可以將原本禁止出口的美國晶片，轉運至中國的少數國家之一。

柯頓10月30日在寫給美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的信中表示，馬來西亞官員已開始打擊這類活動，川普政府應該協助馬國發展查驗機制，以確保晶片不被走私到中國。

柯頓與川普政府都支持1項構想，即要求美國晶片必須具備定位功能，以防止走私。他在信中指出，具備此類技術的晶片應獲准出口至馬來西亞。

柯頓在信中寫道：「美國企業總是引領創新，開發出具創意與技術性的解決方案，有助於增加防止非法轉運的保障。」「為支持半導體產業的努力，美馬2國官員或可制定優先通關程序，針對搭載防轉運機制的先進美國晶片，提供快速報關通行。」

馬來西亞是中國在東南亞最大的貿易夥伴。大馬7月宣布，所有美國製高效能晶片的轉運或過境，均須申請許可證，輝達（Nvidia）的產品也包括在內。

