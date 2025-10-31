APEC中小企業資安體檢 林之晨：台灣排第6輸智利、巴紐

台灣大哥大總經理林之晨31日出席企業諮詢委員會（ABAC）代表新聞說明會。（記者黃靖媗攝）

〔特派記者黃靖媗／慶州報導〕台灣大哥大總經理林之晨今（31）日表示，他為本屆APEC 21個經濟體中的近2千家中小企業做資安系統曝險體檢，發現當中有約81％資安狀況不佳，台灣在21個經濟體中排名第6名，遜於智利、美國、加拿大、巴布亞紐幾內亞、汶萊。

台灣大哥大總經理林之晨與廣達技術長張嘉淵今日出席企業諮詢委員會（ABAC）代表新聞說明會，分享今日出席經濟領袖與ABAC代表對話午宴，以及委員會討論內容。

林之晨說明，他在本屆APEC中，為21個經濟體近2000個中小企業，進行資安系統曝險體檢，發現在21個經濟體中，有大約81%的中小企業資安分數低於B-，資安狀況不佳；台灣中小企業排名第6名，落後於智利、美國、加拿大、巴布亞紐幾內亞、汶萊，21個經濟體中，最後2名為俄羅斯與中國。

林之晨指出，台灣雖然排名第6，可以說是表現相對好，但優劣落差較大，好的很好、差的很差，層面涵蓋網站資安與電子郵件服務資安；前2名智利與美國的中小企業，整體素質較平均，可能是因為資安意識及工具較完善。但林也說，接受評分的中小企業是由各經濟體自行提交，因此採樣可能不一定非常完整。

另一方面，林之晨表示，他在今日午宴中，與澳洲總理艾班尼斯同坐一桌，艾班尼斯直接以「傾銷」一詞形容現在正發生的干擾、破壞市場行為，並認同此議題，表達希望APEC 21個經濟體能夠聯手，藉由貫徹「以規則為基礎」的方式解決問題。

