台灣市場狂增近4成！「這國」蝦類出口飆破千億創3年新高

〔財經頻道／綜合報導〕越南蝦類出口額飆升至三年最高，2025年前9個月超過34億美元（約台幣1044億），年增22%。對中國內地和香港的出口額9.66億美元（約台幣296億），年增65%，對台出口也較去年同期大幅攀升36%，增幅顯著。

越通社報導，據越南水產出口商和生產商協會（VASEP）稱，蝦類出口強勁成長主要得益於中國、美國、歐盟和CPTPP成員國需求的復甦，以及越南企業對不斷變化的產品類別和市場的靈活調整。

報導稱，今年前三季對中國內地和香港的出口額為9.66億美元，年增65%，佔總出口額的近30%。然而，這些市場庫存的快速成長，可能導致今年第四季和明年初的進口成長放緩。

對美國的出口額為5.87億美元（約台幣180億），僅成長4%，出口商對潛在的反傾銷關稅仍持謹慎態度。許多企業正將重點轉向歐盟和其他亞洲市場，以實現多元化並降低風險。

越南蝦對CPTPP集團出口額接近9.41億美元（約台幣289億），較去年成長34%。其中，日本以4.26億美元（約台幣131億）位居榜首，主要得益於市場對便利、永續加工產品的穩定需求。對歐盟的出口總額為4.34億美元（約台幣133億），成長21%。

至於其他亞洲市場部分，台灣及韓國市場都呈現兩位數成長，分別年增36%及13%，而俄羅斯和加拿大則呈現停滯跡象。

VASEP預測，由於美國市場面臨挑戰，第四季蝦類出口可能會略有放緩。然而，印尼收緊出口管制以及厄瓜多對中國市場的重視可能會緩解其他地區的供應壓力，從而為越南蝦在歐盟、日本和韓國維持價格穩定創造有利條件。

